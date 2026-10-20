Wien (ots) -Die B2B-Networking-Veranstaltung am 22. Oktober stellt Handels-, Investitions- und Tourismusmöglichkeiten im Vorfeld der EXPO 2027 in den Mittelpunkt.Die EXPO 2027 Belgrad wird am 22. Oktober österreichische und serbische Wirtschaftsvertreter in Wien zusammenbringen, um Handels-, Investitions- und Tourismusmöglichkeiten im Vorfeld der ersten Spezialisierten Expo.Die Veranstaltung vernetzt Unternehmen und Tourismusfachleute, die neue Partnerschaften aufbauen möchten. Zu den Teilnehmern zählen Igor Kovacevic, Chief Operating Officer und Direktor der Abteilung für internationale Teilnehmer der EXPO 2027 Belgrad; Philipp Gady, Kommissär der österreichischen Sektion; sowie Alf Netek, stellvertretender Kommissär der österreichischen Sektion."Die EXPO 2027 Belgrad bietet Österreich eine internationale Plattform, um seine innovativen Unternehmen, seine technologische Expertise und seine kulturellen Stärken einem weltweiten Publikum zu präsentieren. Da bereits mehr als 800 österreichische Unternehmen in Serbien tätig sind, bietet die Ausstellung die Möglichkeit, unsere starken Wirtschaftsbeziehungen weiter auszubauen und langfristige Partnerschaften vor, während und über die Veranstaltung hinaus zu entwickeln", erklärte Kovacevic.Nach Angaben der österreichischen Botschaft ist Österreich mit Investitionen von rund 3,5 Milliarden Euro der drittgrößte ausländische Investor in Serbien. Rund 870 österreichische Niederlassungen beschäftigen etwa 26.000 Menschen.Der österreichische Pavillon mit dem Titel Join the Flow wird die Donau als Symbol der Zusammenarbeit in den Mittelpunkt stellen.Veranstaltungsdetails: 22. Oktober 2026, 10:00-15:00 Uhr (MESZ); Hilton Vienna Waterfront, Handelskai 269, 1020 Wien.Über die EXPO 2027 Belgrad: Die Spezialisierte Expo findet vom 15. Mai bis zum 15. August 2027 unter dem Motto "Play for Humanity: Sport and Music for All" (Spiel für die Menschheit: Sport und Musik für alle) statt. Mehr als 140 internationale Teilnehmer haben ihre Teilnahme bestätigt. Über einen Zeitraum von 93 Tagen werden mehrere Millionen Besuche erwartet.Weitere Informationen zur EXPO 2027 Belgrad finden Sie unter folgendem LINK (https://expobelgrade2027.org/mediaCorner.php?lng=srb).Pressekontakt:expo.serbia@mcgroup.comOriginal-Content von: EXPO 2027 Belgrade Serbia, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183228/6374361