Als Investor könnte man den Eindruck gewinnen, dass sich der Schmierstoffhersteller Fuchs nach allen Regeln der Kunst bemüht, die am Ende doch sehr deutlich heraufgesetzte Prognose für das Gesamtjahr 2026 zu relativieren. So verweist der MDAX-Konzern auf das - aufgrund der Feiertage - saisonal relativ schwache vierte Quartal, Vorzieheffekte aus dem zweiten Quartal und das allgemein volatile Marktumfeld, das valide Vorhersagen erschwert. Fakt ist aber eben auch, dass Fuchs die Umsatzprognose für das laufende Jahr von bislang deutlich mehr als 3.700 auf nun rund 4.100 Mio. Euro heraufgesetzt hat ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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