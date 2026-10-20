Der Oldenburger Spezialist Emsys realisiert ein virtuelles Kraftwerk in Litauen. Das bindet Batteriespeicher als Lieferanten von Ausgleichsenergie ein. Die Oldenburger Emsys VPP realisiert für das litauische Unternehmen Ignitis ein virtuelles Kraftwerk. Jüngstes Element sei die Bereitstellung von Ausgleichsenergie für den baltischen Strommarkt. Wie Emsys mitteilte, schaffen die Partner durch die Integration von Batteriespeichersystemen in das VPP die digitale Infrastruktur, die zur Unterstützung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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