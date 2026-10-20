Amsterdam (ots) -Am Sonntag, 25. Oktober, werden die Uhren um eine Stunde zurückgestellt. Die Winterzeit beginnt, die Tage werden kürzer und viele Menschen starten ihren Morgen zunehmend im Dunkeln. Dabei spielt gerade das Licht am Morgen eine wichtige Rolle für unsere innere Uhr und die Abstimmung des Schlaf-Wach-Rhythmus."Licht wirkt über die Netzhaut des Auges direkt auf die Zentraluhr des Gehirns. Morgens beschleunigt Licht vorübergehend deren Takt und synchronisiert sie so mit dem Tagesbeginn", erklärt Prof. Dr. rer. nat. Henrik Oster, Direktor des Instituts für Neurobiologie an der Universität zu Lübeck.Auch Prof. Dr. med. Ingo Fietze, Leiter des Interdisziplinären Schlafmedizinischen Zentrums, Charité - Universitätsmedizin Berlin, betont die Bedeutung des Morgens: "Das Licht am Morgen sowie übrigens auch das Frühstück sind wichtige Trigger für die Innere Uhr, wichtiger als das Licht am Tage oder das Dinner."Drei Tipps für die dunkle Jahreszeit- Möglichst früh ins Tageslicht: Ein kurzer Spaziergang am Morgen oder ein Weg zu Fuß bringt natürliches Licht in den Alltag. Auch bei bewölktem Himmel ist es draußen meist heller als in Innenräumen.- Feste Routinen schaffen: Regelmäßige Aufstehzeiten und wiederkehrende Abläufe geben dem Morgen Struktur.- Den Morgen bewusst gestalten: Tageslicht, Frühstück und ein angenehmes persönliches Ritual können den Start in den Tag begleiten."Im Winter ist das Hauptproblem ein Mangel an Tageslicht. Je mehr wir im Winter draußen sind - besonders morgens -, desto besser kann unsere innere Uhr die kalte Jahreszeit bewältigen", sagt Prof. Oster.Nicht immer lässt sich der Morgen im Freien verbringen. Sunshower (https://sunshower.eu/de) verbindet deshalb die tägliche Dusche je nach Modell mit Infrarotwärme und niedrig dosiertem UV-Licht. Die Anwendung lässt sich ohne zusätzliches Zeitfenster in die persönliche Morgenroutine integrieren und als Wohlfühlritual gestalten. Die Infrarotwärme einer Sunshower kann die Durchblutung fördern und zur Entspannung von Muskeln und Gelenken beitragen. Das UVB-Licht kann die körpereigene Vitamin-D-Produktion unterstützen.Pressekontakt:Bettina BernsdorfSunshower PR Deutschlandbb@b-gesundheitskommunikation.deTel. +49 (0) 163 2578 276Original-Content von: Sunshower Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183672/6374437