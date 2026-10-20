Microsoft hat den Support für Publisher eingestellt: Wer regelmäßig damit arbeitet, muss sich nach Alternativen umsehen. Welche Programme sich für einfache und aufwendigere Layouts eignen. Die erste Version von Microsoft Publisher erschien bereits 1991 für Windows 3.0, also vor rund 35 Jahren. Mitte Oktober hat Microsoft den Support für seine Desktop-Publishing-Software jetzt endgültig eingestellt. Der Konzern rät Nutzenden jetzt, ihre alten pub-Dokumente ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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