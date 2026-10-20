Speicherchip-Hersteller SK hynix gerät erneut unter massiven Verkaufsdruck: In Seoul brach das Börsenbarometer Kospi am Dienstag um 4,4 Prozent ein, im Oktober summiert sich das Minus damit auf rund 17 Prozent. Zweifel an hohen KI-Bewertungen, steigende Finanzierungskosten und teures Öl belasten. Unter Aktionären wird bereits über das Ende der Chip-Euphorie diskutiert.Südkoreas Aktienmarkt kommt nicht zur Ruhe. Der Leitindex Kospi knickte am ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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