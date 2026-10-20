EQS-Ad-hoc: Leef Blattwerk GmbH / Schlagwort(e): Sonstiges
Potsdam, 20.10.2026
Die Geschäftsführung der Leef Blattwerk GmbH hat beschlossen, aufgrund der Eröffnung des vorläufigen Insolvenzverfahrens der Gesellschaft, die für den morgigen Tag geplante Investorenkonferenz abzusagen. Das dient auch der Schonung der verbleibenden Liquidität.
Die für den 21.102026 geplante Investorenkonferenz ist Teil der Transparenzverpflichtungen des Wertpapiers mit der ISIN DE000A460XXX (WKN A460QN)
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Leef Blattwerk GmbH
|Dortustraße 48
|14467 Potsdam
|Deutschland
|Telefon:
|+49 331 236 178-0
|E-Mail:
|info@leef.bio
|Internet:
|www.leef.bio
|ISIN:
|DE000A352XXX
|WKN:
|A352ER
|Börsen:
|Freiverkehr in Frankfurt
|LEI Code:
|391200UNMNTNVYWIDU41
|EQS News ID:
|2418688
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