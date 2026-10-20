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Copla führt Software für IKT-Drittdienstleister ein, um eine 69-prozentige Compliance-Lücke zu schließen



20.10.2026 / 10:30 CET/CEST

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Vilnius, Lithuanian, October 19th, 2026, FinanceWire

Copla , eine Automatisierungsplattform für GRC (Governance, Risk und Compliance), gab heute die Markteinführung seiner Software für IKT-Drittdienstleister bekannt. Diese wurde für alle Unternehmen entwickelt, die Lieferantenrisiken und Drittparteien-Beziehungen in den Bereichen Beschaffung, IT, Recht und Compliance verwalten, und richtet sich nicht nur an regulierte Finanzinstitute. Der regulatorische Druck bei der Überwachung von Drittanbietern ist nicht auf einen einzigen Sektor beschränkt. Der Global Cybersecurity Outlook 2025 des Weltwirtschaftsforums ergab, dass 69 % der Organisationen die Vorschriften als zu komplex oder zu zahlreich empfinden oder Schwierigkeiten haben, überhaupt zu überprüfen, ob ihre Drittlieferanten die Anforderungen erfüllen. Für die meisten Unternehmen lässt sich diese Lücke auf dieselben vier Probleme zurückführen: eine Risikoüberwachung, die jährlich statt kontinuierlich stattfindet, Onboarding und Dokumentenerfassung, die auf manuellem Nachfassen beruhen, eine Berichterstattung, die anfällig für Fehler durch das Kopieren von Daten zwischen Tabellenkalkulationen ist, und Risiken, die sich über mehrere Ebenen in einer Subunternehmerkette aufbauen, für deren Darstellung kein einzelnes Register konzipiert wurde. In regulierten Branchen ist der Druck am größten. Finanzunternehmen, die beispielsweise unter den Digital Operational Resilience Act (DORA) der EU fallen, müssen ein kontinuierlich aktualisiertes Informationsregister über ihre IKT-Drittanbieter führen und nicht nur einmal im Jahr ein solches einreichen. Die Vorbereitung auf diese Anforderung ist unterschiedlich weit fortgeschritten: Beim Testlauf der Europäischen Aufsichtsbehörden im Jahr 2024 bestanden nur 6,5 % von fast 1.000 getesteten Unternehmen alle erforderlichen Datenqualitätsprüfungen. Eine separate Studie ergab, dass nur 8 % der Finanzunternehmen eine vollständige Einhaltung der DORA-Anforderungen für IKT-Drittdienstleister meldeten , wobei 46 % das Register als die am schwersten zu erfüllende Anforderung nannten. Das zugrunde liegende Problem - die Nachverfolgung von Lieferantenbeziehungen, Zertifizierungen und Vertragsbedingungen ohne eine gemeinsame Single Source of Truth - ist nicht ausschließlich auf den Finanzsektor beschränkt. "Manuelle Überwachung geht davon aus, dass Risiken auf den Kalender warten. In der Praxis laufen Zertifizierungen nach ihrem eigenen Zeitplan ab, Anbieter sind mitten im Quartal von Sicherheitsverletzungen betroffen, und bis eine jährliche Überprüfung dies bemerkt, ist die Lücke meist schon monatelang offen. Wir haben die Software entwickelt, um diese Lücke zu schließen: um das Risiko von Drittanbietern bei Veränderungen zu verfolgen, es bei Auftreten zu markieren und die Aufzeichnungen so aktuell zu halten, dass ein Audit niemals in einem hektischen Chaos beginnt", sagte Aurimas Bakas, CEO und Mitbegründer von Copla. Die Software für IKT-Drittdienstleister von Copla bietet jedem Unternehmen, das externe Lieferanten verwaltet, ein einziges System für Onboarding, Risikobewertung und kontinuierliche Überwachung - anstelle der fragmentierten Register, Tabellenkalkulationen und E-Mail-Verläufe, auf die sich die meisten Teams derzeit verlassen. Sie deckt die Lieferantenbestandsaufnahme und das Onboarding mit Dokumentenerfassung ab, sowie die Automatisierung von Fragebögen, die Weiterleitung von Genehmigungen an die beteiligten Teams, die Risikobewertung in sechs Bereichen, die Nachverfolgung von Zertifizierungen mit Ablaufwarnungen, die Überwachung von Sicherheitsverletzungen und Dark-Web-Risiken, das Management von Vertragslebenszyklen und ein auditbereites Änderungsprotokoll. Die Software für IKT-Drittdienstleister von Copla ist ab sofort für Unternehmen jeder Größe verfügbar, die Lieferantenbeziehungen verwalten. Über Copla Copla ist eine Automatisierungsplattform für GRC und Compliance, die Unternehmen in ganz Europa dabei unterstützt, die wachsende Komplexität von Compliance-Anforderungen zu bewältigen. Sie kombiniert Automatisierung und KI mit praktischer Anleitung durch eigene CISO-Experten und geht über die bloße Beweiserfassung hinaus, um den gesamten GRC-Zyklus abzuwickeln: Framework-Compliance, Drittparteien-Risiko und Aufsicht über mehrere Unternehmenseinheiten. Mit Copla bleibt die Compliance aktuell, priorisiert echte Risiken gegenüber dem bloßen Abhaken von Framework-Vorgaben und passt sich der tatsächlichen Arbeitsweise einer Organisation an, anstatt sie in eine generische Vorlage zu zwingen. Das Ergebnis: Jeden Tag auditbereit, nicht nur zertifiziert. https://copla.com/





Contact Marketing & Communications manager

Aiste Jokšaite

Copla

aiste.joksaite@copla.com



News Source: Chainwire





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