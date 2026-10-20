Wallisellen - Als sich Accelleron im Oktober 2022 vom ABB-Konzern abspaltete, musste das Unternehmen innerhalb weniger Monate eine eigenständige, global funktionsfähige IT-Landschaft für zwei grosse Produktionsstandorte und rund 60 Niederlassungen aufbauen. Mit Cisco Catalyst Center, ThousandEyes und der Cisco-Netzwerkinfrastruktur hat Accelleron ein Netzwerk geschaffen, das geschäftskritische Anwendungen an Standorten in über 50 Ländern verbindet. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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