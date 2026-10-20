Der norwegische Batterierecycler Hydrovolt hat eine Kooperationsvereinbarung mit dem isländischen Recyclingfonds IRF unterzeichnet. Auf dieser Grundlage will Hydrovolt ausgediente Batterien aus Elektroautos und Industrieanwendungen in Island einsammeln, nach Norwegen bringen und im eigenen Werk in Fredrikstad stofflich verwerten. Das Unternehmen ordnet diesen Schritt seiner nordischen Strategie zu: In der Region soll keine Batterie mehr ungenutzt bleiben.Den vollständigen Artikel lesen ...
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