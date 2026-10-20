Brandenburg an der Havel (ots) -Neuer Name, gleiche Menschen, gleiche Verlässlichkeit: Der Brandenburger Kundendialog-Spezialist macht sichtbar, wofür er seit rund 30 Jahren steht und wie er mit der Mensch-KI-Plattform MIA den Kundenservice wirtschaftlicher macht. Künftig steht MIA Unternehmen aller Branchen offen.Die Call & Surf Factory GmbH firmiert seit dem 14.09.2026 als Calls, Systems und Future GmbH. Mit dem neuen Namen rückt die Plattform MIA in den Mittelpunkt: Sie verbindet Menschen und Künstliche Intelligenz, ist direkt in die Fachverfahren der Kunden integriert und soll den Aufwand je Kundenkontakt reduzieren. In der Wohnungswirtschaft entwickelt und erprobt, öffnet CSF MIA und sein Leistungsangebot künftig für Unternehmen aller Branchen.Vertrauen ist das eigentliche GeschäftCSF setzt seit Jahrzehnten auf langfristige Kundenbeziehungen. Zahlreiche Kunden arbeiten seit mehr als zehn Jahren mit dem Unternehmen zusammen. Auch Dienstleister rund um die Wohnungswirtschaft setzen auf CSF, etwa bei Anliegen zur Heiz- und Betriebskostenabrechnung."Wenn ein Mieter bei uns anruft, spricht er in diesem Moment mit seinem Vermieter. Dieser Verantwortung sind wir uns seit drei Jahrzehnten bewusst. Unsere Kunden vertrauen uns ihre Mieter an, dieses Vertrauen ist die Grundlage unseres Geschäfts. Daran ändert der neue Name nichts. Er beschreibt nur genauer, wie wir es heute einlösen", sagt Wolfgang Hüsch, Geschäftsführer von CSF.Kontinuität statt KurzfristigkeitCSF ist seit der Gründung im Jahre 1998 in Familienbesitz. Die Familie Kunz begleitet das Unternehmen seit 1998 und steht für eine langfristige, unabhängige Ausrichtung. Für Wohnungsunternehmen, die einen Dienstleister für viele Jahre auswählen, ist das ein wesentliches Argument: Die Menschen, Strukturen und Ansprechpartner, mit denen sie heute zusammenarbeiten, bleiben.MIA: Mensch und KI in einem ProzessHerzstück des Angebots ist die Produktfamilie MIA. Sie verbindet KI-gestützte Automatisierung mit erfahrenen Kundenbetreuerinnen und Kundenbetreuern und ist direkt an die Fachverfahren der Wohnungswirtschaft angebunden, darunter Wodis/WoWi-Port, SAP, Arion und DOKU@WEB. Die KI übernimmt Routineanliegen und Vorqualifizierung rund um die Uhr. Komplexe oder sensible Anliegen bleiben bei Menschen.MIA gibt es in drei Ausprägungen:- MIA Voice - KI-gestützte Annahme und Bearbeitung telefonischer Anliegen, mit Übergabe an einen Menschen, wenn es darauf ankommt.- MIA Flex - Flexibel skalierbare Unterstützung für Lastspitzen, Randzeiten, Urlaubsvertretung oder Sonderprojekte.- MIA Expert - Fachlich spezialisierte Bearbeitung durch Mitarbeitende mit direktem Zugriff auf die Fachverfahren des Kunden.Messbar weniger Aufwand je KontaktMIA strukturiert Anliegen, übernimmt die Vorqualifizierung und dokumentiert Informationen direkt im Fachverfahren. Dadurch lassen sich Medienbrüche, Doppelerfassungen, Rückrufschleifen und manuelle Nacharbeit reduzieren."Die eigentlichen Kosten eines Mieteranliegens entstehen selten am Telefon, sondern danach: beim Abtippen, Weiterleiten und Nachfragen sowie in der internen Nachbearbeitung. Genau dort setzt MIA an. Unsere Kunden sparen nicht an der Qualität ihres Service, sondern an Reibungsverlusten", so Hüsch.Calls, Systems, Future: ein Name als ProgrammDer neue Name beschreibt die drei Säulen des Angebots: Calls steht für den persönlichen Dialog, Systems für die Integration in die IT-Landschaft der Kunden und Future für die Weiterentwicklung des Kundenservice mit Künstlicher Intelligenz.CSF setzt die Transparenzpflichten des EU AI Act um. Anruferinnen und Anrufer erfahren, wann sie mit einem KI-System sprechen. Sämtliche Leistungen werden in Deutschland und DSGVO-konform erbracht.Aus der Wohnungswirtschaft für alle BranchenDie Wohnungswirtschaft war das Entwicklungs- und Erprobungsfeld für MIA. Die Plattform ist auf komplexe Kundenanliegen, sensible Daten und die Anbindung an Fach- und CRM-Systeme ausgelegt.Deshalb öffnet CSF MIA und sein Leistungsangebot künftig für Unternehmen aller Branchen. Auch wohnungswirtschaftsnahe Dienstleister wie Abrechnungs- und Messdienstleister gehören bereits seit Jahren zum Kundenstamm. Die Wohnungswirtschaft bleibt dabei Schwerpunkt von CSF. Erfahrungen aus anderen Branchen fließen in die Weiterentwicklung von MIA ein.Für Kunden ändert sich nur der NameRechtsträger, Verträge, Ansprechpartner, Servicerufnummern, Bankverbindung, Standort und Leistungsumfang bleiben unverändert. Angepasst werden ausschließlich Firmenname, Dokumente und Außenauftritt.Über CSF - Calls, Systems und Future GmbHDie CSF - Calls, Systems und Future GmbH (vormals Call & Surf Factory GmbH) mit Sitz in Brandenburg an der Havel ist ein eigentümergeführter Spezialist für ausgelagerten Kundendialog. Rund 150 Mitarbeitende verbinden persönlichen Service mit KI-gestützter Automatisierung. Herzstück ist die Plattform MIA mit den Lösungen Voice, Flex und Expert. CSF verfügt über rund 30 Jahre Erfahrung im Kundendialog und ist seit über 20 Jahren in der Wohnungswirtschaft tätig, die auch künftig Schwerpunkt bleibt. Die Leistungserbringung erfolgt in Deutschland und DSGVO-konform.www.csf-kundendialoge.dePressekontakt:Wolfgang Hüsch, GeschäftsführerTelefon +49 331 98 16 30 11E-Mail wolfgang.huesch@csf-kundendialoge.deCSF - Calls, Systems und Future GmbHKanalstraße 8/9, 14776 Brandenburg an der HavelOriginal-Content von: CSF - Calls, Systems und Future GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183681/6374521