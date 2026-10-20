Zürich - Vom klassischen Firmenverzeichnis zur KI-gestützten Unternehmensrecherche: Die Schweizer Informationsplattform HELP.CH ermöglicht neu den direkten Einstieg in eine individuelle ChatGPT-Analyse. Nutzer können öffentlich verfügbare Firmeninformationen untersuchen, Informationslücken erkennen und die Ergebnisse im Dialog vertiefen. Was weiss ChatGPT über ein Schweizer Unternehmen? Kann die künstliche Intelligenz dessen Geschäftstätigkeit, Dienstleistungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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