Die Commerzbank-Aktie steht nach den jüngsten Kursverlusten erneut unter Druck. Am Montag verlor das Papier rund -2,3% und fiel auf etwa 37 €. Dabei hat RBC Capital Markets sein Kursziel erst kürzlich von 40 auf 41 € erhöht. Das entspricht einem Aufwärtspotenzial von rund +11%. Auch die Deutsche Bank erwartet steigende Kurse. Am 5. November stehen zudem die nächsten Quartalszahlen an. Können die Ergebnisse der Commerzbank-Aktie neuen Schwung verleihen? ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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