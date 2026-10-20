Nach deutlichen Kursschwankungen und wachsender Unsicherheit am Kryptomarkt rücken Bitcoin und Ether wieder in den Blick langfristig orientierter Anleger. Begrenzte Token-Angebote, institutionelle Investitionen und technologische Innovationen könnten den beiden größten Kryptowährungen neue Wachstumschancen eröffnen. Doch bis 2030 müssen sie erhebliche wirtschaftliche, regulatorische und technologische Herausforderungen bewältigen. Kryptomarkt unter ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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