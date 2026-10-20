In der Vorwoche verlor die Infineon-Aktie mehr als 10%. Am gestrigen Montag hat sie sich wieder etwas gefangen. Zeitweise stand ein Aufschlag von 3,18% auf 53,18 € auf der Kurstafel, zum Handelsschluss blieb ein Plus von +0,7% bei 51,88 €. Gleichzeitig baut der Münchner Chipkonzern sein Geschäft mit der Stromversorgung von KI-Rechenzentren aus und hat seine Lieferbeziehung zu Wolfspeed erweitert. Damit stellt sich die Frage: Ist der Rücksetzer vor ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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