Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für die Hannover Rück am Dienstag von 270 auf 280 € angehoben. An der Einstufung "Sector Perform" ändert sich jedoch nichts. Damit stellt sich die Frage: Was ist von einem höheren Kursziel ohne bessere Empfehlung zu halten? Preisdruck bis 2027 Analyst Ben Cohen begründet seine Branchensicht mit einer Kombination aus starken Branchenerträgen und steigenden Anleiherenditen. Beides dürfte nach seiner Einschätzung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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