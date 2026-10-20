FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 20.10.2026 - 11.00 am
- BARCLAYS CUTS BT GROUP PRICE TARGET TO 155 (165) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS VODAFONE TO 'UNDERWEIGHT' (EQUAL WEIGHT) - PRICE TARGET 105 (115) PENCE - BARCLAYS CUTS ZEGONA PRICE TARGET TO 2250 (2500) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG RAISES VOLEX PRICE TARGET TO 750 (700) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP CUTS ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 4100 (4400) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP CUTS RELX TO 'NEUTRAL' (BUY) - PRICE TARGET 3125 (2870) PENCE - CITIGROUP RAISES PEARSON PRICE TARGET TO 1440 (1345) PENCE - 'NEUTRAL' - CITIGROUP RAISES WPP PRICE TARGET TO 450 (430) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS ENTAIN PRICE TARGET TO 800 (1040) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES BARRATT REDROW PRICE TARGET TO 350 (340) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES BELLWAY PRICE TARGET TO 2195 (2140) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES PERSIMMON PRICE TARGET TO 1630 (1550) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES TAYLOR WIMPEY TO 'NEUTRAL' (SELL) - PRICE TARGET 82 (69) PENCE - JPMORGAN RAISES OCADO PRICE TARGET TO 460 (290) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RBC CUTS SSP GROUP PRICE TARGET TO 200 (210) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES CONDUIT HOLDINGS PRICE TARGET TO 485 (450) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES KINGFISHER PRICE TARGET TO 380 (375) PENCE - 'OUTPERFORM'
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