Zum dritten Mal beginnt die Ausschreibung zum Adolf Götzberger-Preis. Er prämiert Innovationen im Bereich Solarenergie und Speicherung, die hohen praktischen Nutzen entfalten. Der Adolf Goetzberger-Preis geht in eine neue Runde. Wie die Ausschreibenden mitteilten, hat die Bewerbungsphase für die Auszeichnung 2027 begonnen. Der Preis will Entwicklungen in den Fokus rücken, die technologische Exzellenz mit praktischem Nutzen und gesellschaftlicher Relevanz vereinen. Die mit 25.000 Euro dotierte Auszeichnung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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