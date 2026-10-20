Die Rentendebatte im Zuge der Reform der Altersvorsorge rückt kapitalgedeckte Vorsorge stärker in den Fokus. Damit stellt sich zugleich die Frage, wie dieses Vermögen langfristig sinnvoll angelegt werden kann und welchen Beitrag Sachwerte wie Immobilien dabei leisten können. Ein Beitrag von Daniel Preis, Co-CEO und CSO der Domicil Real Estate AGDie Debatte über die Zukunft der Rente ist mit den Vorschlägen der Alterssicherungskommission neu in Bewegung gekommen. Im Kern geht es um eine Entwicklung, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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