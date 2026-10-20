München (ots) -Der Bayerische Rundfunk stellt mit zwei aktuellen Audioformaten das Verhältnis Mensch, Tier und Natur in den Mittelpunkt. Während der Recherche-Podcast "Wild Crimes: Die Wahrheit über 'Unser Charly'" erzählt, was passiert, wenn Affen als TV-Stars unter Menschen aufwachsen, begleitet der Bayern 2 Podcast "Mission Artenvielfalt" Menschen, die sich weltweit für den Schutz bedrohter Tierarten engagieren. Beide Formate sind ab sofort in ARD Sounds (https://www.ardsounds.de/sendung/wild-crimes/urn:ard:show:2dd6caa30594e73a/) verfügbar."Wild Crimes": Die Wahrheit über die Schimpansen von "Unser Charly"Was geschieht, wenn Wildtiere in die Menschenwelt geholt werden? Dieser Frage geht die neue Staffel des Podcasts "Wild Crimes" nach. Fast 17 Jahre lang präsentierte die erfolgreiche deutsche Fernsehserie junge Schimpansen als liebenswerte Familienmitglieder. Der Podcast zeigt, welche Konsequenzen diese Darstellung für die Tiere hatte und wie sie unser Bild von Menschenaffen bis heute prägt. Die Recherchen führen zurück ans Set von "Unser Charly", wo laut Zeitzeuginnen und Zeitzeugen ein rauer Umgangston herrschte und Schläge gegen die Tiere zum Alltag gehörten. Sobald die Schimpansen mit fünf oder sechs Jahren zu kräftig wurden, wurden sie ausgetauscht und aus der Serie genommen. Für den Podcast hat das Team die meisten ehemaligen "Charlys" in den USA ausfindig gemacht. Viele der Tiere landeten zunächst in Privatzoos, wo sie unter schlechten Bedingungen gehalten wurden. Einige leben heute in Rettungsstationen, in denen sie erstmals die Möglichkeit haben, möglichst artgerecht mit anderen Schimpansen zusammenzuleben."Wild Crimes": Die Wahrheit über 'Unser Charly'"Ab sofort gibt es alle vier Folgen in ARD Sounds (https://www.ardsounds.de/sendung/wild-crimes/urn:ard:show:2dd6caa30594e73a/)Unterwegs mit den Heldinnen und Helden des Artenschutzes: Podcast "Mission Artenvielfalt" in den Bayern 2 RadioreportagenWie lässt sich die biologische Vielfalt bewahren? Dieser Frage widmet sich die Bayern 2 Radioreportage "Mission Artenvielfalt". Host Katharina "Kaddi" Kestler ("Bergfreundinnen") begleitet Menschen, die bedrohte Tierarten schützen und sich für den Erhalt von Ökosystemen einsetzen. Im Umfeld der UN-Artenschutz-Konferenz, die vom 19. bis 30. Oktober in Armenien stattfindet, erzählen sie von ihren Erfolgen und Herausforderungen und davon, warum jede Art eine wichtige Rolle im ökologischen Gleichgewicht spielt. Der Podcast macht deutlich, wie vielfältig Artenschutz sein kann, und zeigt zugleich Möglichkeiten auf, selbst zum Erhalt der biologischen Vielfalt beizutragen. Neue Folgen von "Mission Artenvielfalt" erscheinen noch bis zum 1. November in ARD Sounds (https://www.ardsounds.de/episode/urn:ard:section:1f098f0b5814bf5f/).Fotos über: www.br-foto.de; E-Mail: bildmanagement@br.dePressekontakt:BR-PressestelleJulia PerzE-Mail: julia.perz@br.deTel. +49 (0)89 5900-10553www.br.de/presseOriginal-Content von: BR Bayerischer Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7560/6374564