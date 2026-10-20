Der Rohstoffriese zeigt sich nach Produktionszahlen zum dritten Quartal für seine zum Verkauf stehende Tochter De Beers zuversichtlicher. 2026 soll die Diamanten-Produktion 25 Mio. bis 28 Mio. Karat betragen. Analysten hatten im Schnitt das untere Ende der neuen Spanne avisiert. Zuvor war ANGLO AMERICAN von einer Förderung von 21 Mio. bis 26 Mio. Karat ausgegangen. Die Zuversicht trägt auch die Aktie - leicht ins Plus!
Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info
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