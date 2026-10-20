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Branicks Group AG: Gläubiger stimmen für Laufzeitverlängerung und ebnen Weg für Restrukturierung



20.10.2026 / 11:30 CET/CEST

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Branicks Group AG: Gläubiger stimmen für Laufzeitverlängerung und ebnen Weg für Restrukturierung Frankfurt am Main, 20. Oktober 2026 Presseinformation Gläubiger stimmen für Laufzeitverlängerung und ebnen Weg für Restrukturierung Gläubiger votieren mit 99% für Neustrukturierung ihrer Titel

Sanierungskonzept soll bis Ende 2026 in Kraft treten

Gesellschaft beendet Beraterverträge mit Aufsichtsratsmitgliedern Frankfurt am Main, 20. Oktober 2026. Die Branicks Group AG (ISIN: DE000A1X3XX4 und DE000A41YEE3) (die "Gesellschaft") gibt bekannt, dass die Gläubiger der ursprünglich in 2026 fälligen Unternehmensanleihe in Höhe von 400 Mio. Euro mit 99% der abgegebenen Stimmen für eine Neustrukturierung der Verbindlichkeiten des Unternehmens gestimmt haben. Damit haben sie sich zugleich hinter das von der Gesellschaft entwickelte Sanierungskonzept zur finanziellen Restrukturierung von Branicks gestellt. Die Neustrukturierung der Verbindlichkeiten aus Anleihe, Schuldscheindarlehen und Namensschuldverschreibungen sieht als neues Fälligkeitsdatum für insgesamt 375 Mio. Euro den 30. September 2030 und für weitere 220 Mio. Euro den 30. September 2038 vor. "Das Votum unserer Gläubiger ist ein Vertrauensbeweis in unser Sanierungskonzept. Mit der gewonnen Zeit können wir uns jetzt wieder voll auf unser Geschäfts fokussieren und mit unserer Substanz und Expertise die Chancen in einem weiterhin herausfordernden Markt für uns nutzen," sagte Josef Schultheis, Chief Restructuring Officer der Branicks Group AG. Nach der Entscheidung der Gläubiger sind in den kommenden Wochen noch eine Reihe technischer Vollzugsvoraussetzungen umzusetzen. Ziel ist, dass das Sanierungskonzept der Gesellschaft bis zum Ende des Geschäftsjahres 2026, spätestens aber bis zum 31. März 2027, in Kraft gesetzt werden kann. Die Gesellschaft teilt darüber hinaus mit, dass sie die Beraterverträge mit der MDC Matthias Danne Consulting GmbH und der BLACKLAKE Management Partners GmbH, deren Geschäftsführer die Aufsichtsratsmitglieder Dr. Matthias Danne bzw. Dr. Johannes Conradi sind, einvernehmlich beendet hat. Die MDC Matthias Danne Consulting GmbH und die BLACKLAKE Management Partners GmbH haben der Gesellschaft mitgeteilt, dass sie jeweils entsprechende Dienstleistungsverträge mit einer von den Gläubigern finanzierten Gesellschaft abgeschlossen haben. Über die Branicks Group AG:

Die Branicks Group AG (ehemals DIC Asset AG) ist ein führender deutscher börsennotierter Spezialist für Büro- und Logistikimmobilien mit über 25 Jahren Erfahrung am Immobilienmarkt und Zugang zu einem breiten Investorennetzwerk. Unsere Basis bildet die überregionale und regionale Immobilienplattform mit neun Standorten in allen wichtigen deutschen Märkten (inkl. VIB Vermögen AG). Zum 30.06.2026 betreuten wir in den Segmenten Commercial Portfolio und Institutional Business Objekte mit einem Marktwert von 10,1 Mrd. Euro. Das Segment Commercial Portfolio umfasst Immobilien im bilanziellen Eigenbestand. Hier erwirtschaften wir kontinuierliche Cashflows aus langfristig stabilen Mieteinnahmen, zudem optimieren wir den Wert unserer Bestandsobjekte durch aktives Management und realisieren Gewinne durch Verkäufe. Im Segment Institutional Business erzielen wir mit dem Angebot unserer Services für nationale und internationale institutionelle Investoren laufende Gebühren aus der Strukturierung und dem Management von Investmentprodukten mit attraktiven Ausschüttungsrenditen. Die Aktien der Branicks Group AG sind im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet (WKN: A1X3XX / ISIN: DE000A1X3XX4 und DE000A41YEE3 ). Das Unternehmen bekennt sich uneingeschränkt zum Thema Nachhaltigkeit und nimmt Spitzenplätze in ESG-relevanten Ratings wie Morningstar Sustainalytics, S&P Global CSA ein. Zudem ist die Branicks Group AG Unterzeichner der UN Global Compact sowie des UN PRI-Netzwerks. Immobilien im Portfolio von Branicks sind mit renommierten Nachhaltigkeitszertifikaten wie DGNB, LEED oder BREEAM ausgezeichnet. Mehr Informationen unter www.branicks.com PR-Kontakt Branicks Group AG: Stephan Heimbach Neue Mainzer Straße 32-36 60311 Frankfurt am Main Fon +49 69 9454858-1569 pr@branicks.com IR-Kontakt Branicks Group AG: Jasmin Dentz Neue Mainzer Straße 32-36 60311 Frankfurt am Main Fon +49 69 9454858-1492 ir@branicks.com



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