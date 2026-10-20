Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Dienstag wenig verändert in den Handel gestartet. Schwache Vorgaben aus Übersee sowie weiter steigende Energiepreise und Anleiherenditen bremsen zwar die Risikobereitschaft, doch die defensiven Schwergewichte stützen den Leitindex. Gleichzeitig nimmt die Berichtssaison allmählich Fahrt auf. Der Ölpreis der Sorte Brent kletterte zwischenzeitlich über 110 Dollar je Fass und damit auf den höchsten Stand seit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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