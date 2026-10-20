Arlesheim, 19. Oktober 2026 - Das Schweizer Unternehmen PHOENIQS erweitert sein Angebot für Firmen, die ihre Daten und KI-Anwendungen auf einer souveränen Infrastruktur in der Schweiz betreiben wollen. Durch die Zusammenarbeit mit German Edge Cloud (GEC) können die ONCITE Industrial AI Platform und das ONCITE Digital Production System (DPS) neu auf der PHOENIQS Cloud bereitgestellt werden. Damit erhalten insbesondere international tätige Industrieunternehmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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