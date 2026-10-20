Edmonton - Die Einwohner der ölreichen Provinz Alberta haben sich mit deutlicher Mehrheit für einen Verbleib in Kanada ausgesprochen. Mehr als 76 Prozent der Wähler stimmten laut vorläufigen Teilergebnissen dafür, wie die Wahlbehörde nach Auszählung von rund 60 Prozent der Wahlkreise bekanntgab. Kanadas Premierminister Mark Carney begrüsste das Votum gegen die Abspaltung der Provinz. Er sprach von einer Chance, das Land nun für alle besser zu machen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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