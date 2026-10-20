Goldfunde sorgen für neue Dynamik: Dieser Explorer plant jetzt deutlich größer!

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Jahrelang wartete Sonoro Gold auf die entscheidende Genehmigung. Doch ausgerechnet die Verzögerung könnte Cerro Caliche jetzt deutlich wertvoller machen. Im Interview spricht Firmenchef Kenneth MacLeod über eine größere Mine, starke neue Goldtreffer und ein Bohrprogramm, das die Dimension des gesamten Projekts verändern könnte. Der entscheidende Durchbruch steht allerdings noch aus.

Jahrelang wartete Sonoro Gold auf die entscheidende Genehmigung. Doch ausgerechnet die Verzögerung könnte Cerro Caliche jetzt deutlich wertvoller machen. Im Interview spricht Firmenchef Kenneth MacLeod über eine größere Mine, starke neue Goldtreffer und ein Bohrprogramm, das die Dimension des gesamten Projekts verändern könnte. Der entscheidende Durchbruch steht allerdings noch aus.

Goldprojekt nimmt neue Dimensionen an

Ursprünglich sollte die geplante Mine täglich 10.000 bis 12.000 Tonnen Gestein verarbeiten. Inzwischen richtet Sonoro Gold die Planung laut MacLeod auf 16.000 Tonnen aus. Die Anlage könnte später sogar auf 21.000 Tonnen pro Tag erweitert werden. Damit würde Cerro Caliche deutlich größer als zunächst vorgesehen.



Grundlage dafür ist eine überarbeitete Umweltverträglichkeitserklärung, die sogenannte MIA. Sonoro habe sie erstmals im Februar 2025 eingereicht und stimme weitere Anpassungen mit der mexikanischen Umweltbehörde SEMARNAT ab. Parallel aktualisiere das Unternehmen ökologische, technische und geotechnische Studien, um die verschärften Umweltvorgaben zu erfüllen oder zu übertreffen.

Bohrungen verbinden zwei geplante Tagebaue

Die ersten 10.000 Meter des insgesamt 50.000 Meter umfassenden Bohrprogramms konzentrierten sich auf die bereits geplanten Tagebaubereiche im Westen. Dabei habe Sonoro Gold auch die bislang kaum untersuchte Zone zwischen El Colorado, Cabeza Blanca und Buena Suerte getestet. Das Ergebnis könnte die bisherige Planung grundlegend verändern.



Nach Angaben von MacLeod wurde zwischen zwei getrennt geplanten Gruben eine durchgehende Mineralisierung nachgewiesen. Beide Bereiche könnten sich deshalb zu einem größeren Tagebau verbinden lassen. Weitere Bohrungen rund 300 bis 400 Meter westlich hätten zudem eine zusätzliche mineralisierte Zone identifiziert. Das bekannte Vorkommen endet offenbar nicht an den bisherigen Grenzen.