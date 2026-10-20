Botschafter-Interview beim Assekuranz Award 2026: Dirk Lehner von Mediolanum spricht im One On One von Mein Geld TV mit Isabelle Hägewald über Vermögensaufbau und Altersvorsorge mit Fondslösungen und darüber, was Vermittler daran überzeugt. Das Interview entstand im Rahmen der Botschafter-Interviews beim 6. Assekuranz Award am 24. September 2026 im Airport Club Frankfurt. Exklusive News, spannende Interviews und die neuesten Highlights aus der Finanzwelt im Newsletter von Mein Geld Medien: https://www.mein-geld-medien.de/newsletter/ AssekuranzAward Botschafter Mediolanum MeinGeldMedienQuelle: Mein Geld TV
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