DJ AUKTION/Hohe Nachfrage für Grüne Bundesanleihen mit Laufzeit 2053
DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat am Dienstag grüne Bundesanleihen mit Laufzeit bis August 2053 im Auktionsverfahren platziert. Nachfolgend die Details der Aufstockungsauktion; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerung gleicher Papiere am 5. August:
=== Emission 1,80-prozentige grüne Bundesanleihen mit Laufzeit 15. August 2053 Volumen 500 Mio EUR Bietungsvolumen 803 Mio EUR Zuteilungsbetrag 498 Mio EUR Marktpflegevolumen 2 Mio EUR Zeichnungsquote 1,6 (1,6) Durchschnittsrend. 3,79% (3,60%) Wertstellung 22. Oktober 2026 ===
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October 20, 2026 05:49 ET (09:49 GMT)
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