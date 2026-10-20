Die Rentenkommission empfiehlt den Einstieg in die Kapitaldeckung. Heute Vorsorgejahrgänge müssen ihre Versorgungslücke selbst schließen. Pflegeimmobilien bieten eine attraktive Kombination: eine steuerliche Wirkung und einen Sachwert mit gesellschaftlichem Nutzen. Mit den Empfehlungen der Rentenkommission hat sich die Diskussion um die Alterssicherung verschoben. Eine gesetzliche Kapitalrente nach schwedischem Vorbild, ein an die Lebenserwartung gekoppeltes Renteneintrittsalter, die schrittweise ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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