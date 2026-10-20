Datum der Anmeldung:
16.10.2026
Aktenzeichen:
B9-105/26
Unternehmen:
Hellmann Worldwide Logistics Germany GmbH & Co. KG (D), Erwerb sämtlicher Anteile an der Honold International GmbH & Co. KG (D) und der Honold Beteiligungsgesellschaft mit beschränkter Haftung (D)
Produktmärkte:
Logistik, Transportdienstleistungen
16.10.2026
Aktenzeichen:
B9-105/26
Unternehmen:
Hellmann Worldwide Logistics Germany GmbH & Co. KG (D), Erwerb sämtlicher Anteile an der Honold International GmbH & Co. KG (D) und der Honold Beteiligungsgesellschaft mit beschränkter Haftung (D)
Produktmärkte:
Logistik, Transportdienstleistungen
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