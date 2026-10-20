Der dänische Anbieter von intelligenten Energielösungen, Emaldo, hat mit der in Deutschland ansässigen Investmentgesellschaft Konflux Kapital International GmbH (KKI) eine strategische Partnerschaft vereinbart. Konkret geht es um die Realisierung von Batteriespeichern an zunächst 500 Gewerbe- und Industriestandorten, darunter darunter Supermärkte, Logistikzentren und Tankstellen. Vor dem Start der Installation sollen Standorte in Deutschland, Spanien, Frankreich, Italien, Rumänien, Skandinavien und dem Baltikum zunächst auf ihre Eignung geprüft werden. Die geplanten Konfigurationen umfassten Photovoltaik-Anlagen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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