Trade Republic hat einen eigenen Lebensversicherer gegründet. Damit könnte er künftig auch eine Garantievariante für das neue Altersvorsorgedepot anbieten. Gerade erst ist Trade Republic mit einem kostenlosen Angebot in den Wettbewerb um das kommende Altersvorsorgedepot eingestiegen, da zeigt sich: Das Fintech hat für den staatlich geförderten Riester-Nachfolger wohl noch weitere Pläne. Wie der Branchendienst "Versicherungsmonitor' als erster berichtete, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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