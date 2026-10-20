Stromunternehmen Rabot Energy will Betreibern kleiner PV-Anlagen ab 2027 die Direktvermarktung ihres Strom zu festen Tarifen anbieten. Voraussetzung: die Kunden beziehen auch den Strom über den Hamburger Anbieter. Der Stromanbieter Rabot Energy steigt in die Direktvermarktung kleiner PV-Anlagen ein. Hintergrund ist laut einer Unternehmensmitteilung die geplante Reform des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG). Sie verändere schrittweise die Vermarktung von Solarstrom aus kleinen Photovoltaikanlagen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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