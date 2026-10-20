Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die Branicks Group AG (ISIN: DE000A1X3XX4 und DE000A41YEE3) (die "Gesellschaft") gibt bekannt, dass die Gläubiger der ursprünglich in 2026 fälligen Unternehmensanleihe in Höhe von 400 Mio. Euro mit 99% der abgegebenen Stimmen für eine Neustrukturierung der Verbindlichkeiten des Unternehmens gestimmt haben. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung der Branicks Group AG: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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