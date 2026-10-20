VANCOUVER, British Columbia, 20. Oktober 2026 / IRW-Press / Miata Metals Corp. (TSXV: MMET; FWB: 8NQ; OTCQX: MMETF) ("Miata" oder das "Unternehmen") freut sich, Analyseergebnisse von 14 Diamantbohrlöchern des laufenden, 25.000 m umfassenden Bohrprogramms auf seinem Goldprojekt Sela Creek ("Sela Creek" oder das "Projekt") in Suriname bekannt zu geben.

Die Ergebnisse werden durch Bohrloch 26DDH-JT-025 hervorgehoben, das 43,0 m mit 2,42 g/t Gold ab 191,0 m durchteufte, einschließlich 4,0 m mit 17,11 g/t Gold. JT-025 durchteufte zudem ein separates, oberflächennäheres Intervall von 25,6 m mit 1,96 g/t Gold ab 132,0 m, einschließlich 1,49 m mit 17,51 g/t Gold. Analyseergebnisse von vier Bohrlöchern, die zwischen den bestehenden Entdeckungszonen gebohrt wurden, bestätigen nun die Kontinuität der Mineralisierung über 1,5 km, die sich von Jons Trend bis Big Berg erstreckt.

Höhepunkte:

Bohrloch 26DDH-JT-025 durchteufte: 43,0 m mit 2,42 g/t Au ab 191,0 m, einschließlich: 4,0 m mit 17,11 g/t Au ab 205,0 m 25,6 m mit 1,96 g/t Au ab 132,0 m, einschließlich: 6,3 m mit 2,16 g/t Au ab 137,0 m 1,49 m mit 17,51 g/t Au ab 148,0 m

Bohrloch 26DDH-BB-015 durchteufte: 13,0 m mit 1,64 g/t Au ab 60,0 m, einschließlich: 3,0 m mit 4,42 g/t Au ab 70,0 m 14,1 m mit 2,23 g/t Au ab 80,5 m, einschließlich: 3,0 m mit 6,68 g/t Au ab 91,6 m

Bohrungen zwischen Jons Trend und Big Berg durchteuften mehrere mineralisierte Erzgangzonen im dazwischenliegenden Korridor, wobei die Höhepunkte Folgendes umfassten: 12,5 m mit 1,62 g/t Au ab 75,0 m in 26DDH-GH-005, einschließlich: 2,0 m mit 3,22 g/t Au ab 75,0 m 1,1 m mit 4,36 g/t Au ab 86,4 m

Jons Trend und Big Berg sind keine separaten Entdeckungen, sondern stellen einen kontinuierlichen, 1,5 km langen mineralisierten Trend mit starkem Potenzial für ein Tagebau-Goldsystem dar. Das mineralisierte System ist entlang des Streichens und in der Tiefe weiterhin offen.

"Wir freuen uns, diese hohen Goldgehalte über breite Intervalle bei Jons Trend zu bebohren. JT-025 ergab 43 m mit einem Gehalt von 2,42 g/t Au, einschließlich 4 m mit 17,11 g/t Au, und ist eine Erweiterungsbohrung in rund 130 m Entfernung von 26DDH-JT-023, das zuvor 35,25 m mit 3,41 g/t Au ergab. Eine bedeutsame Mineralisierung bei Jons Trend wurde nun auf eine Streichlänge von 1,5 km erweitert und enthält hochgradige Zonen über eine signifikante Distanz. Da die Goldmineralisierung bei Jons Trend an der Oberfläche beginnt und sich bis in eine Tiefe von mindestens 250 m erstreckt, unterstützen diese Ergebnisse die weitere Bewertung von Jons Trend als potenzielles Tagebauziel. Wir werden die hochgradigen Zonen, die in Richtung Südwesten weiterhin offen sind, weiterhin mittels Bohrungen erproben, während wir die Ausdehnung entlang des Streichens und in die Tiefe weiter untersuchen", sagte Dr. Jacob (Jaap) Verbaas, CEO von Miata Metals.

Nachweise eines 1,5 km langen, durchgängig mineralisierten Korridors:

Ergebnisse von vier Bohrlöchern, die zwischen Jons Trend und Big Berg gebohrt wurden, bestätigen, dass diese Entdeckungen zusammenhängen und Teil eines größeren mineralisierten Systems sind. Die kombinierten Zonen erstrecken sich über eine Länge von etwa 1,5 km, sind entlang des Streichens und in der Tiefe weiterhin offen und Miata wird die Bohrungen fortsetzen, um die weitere Kontinuität zu ermitteln und die Grenzen des Korridors zu definieren.

Gold in jedem der Ziele im gesamten System ist in einem mäßig nach Südwesten einfallenden, nach Südosten streichenden gefalteten metasedimentären Paket enthalten, das Scherzonen entlang von Faltenschenkeln und Faltenscharnieren mit pervasiver Siliziumdioxid-, Serizit- und Biotitalteration aufweist. Diese Zonen beherbergen wiederkehrende extensionale Quarzgangsysteme in Zusammenhang mit einer Sulfidmineralisierung, die von Pyrit und Pyrrhotit dominiert wird. Das mineralisierte System ist entlang der erprobten WNW-OSO-Achse in beiden Richtungen und in der Tiefe weiterhin offen.

Abbildung 1: Planansicht mit Darstellung der Zonen Jons Trend und Big Berg, deren Verbindung durch Bohrungen nun nachgewiesen ist, sowie mit Bohrlochansatzpunkten und -verläufen und interpretierten mineralisierten Zonen

Bohrungen im Jons Trend:

Die jüngsten Ergebnisse von Jons Trend umfassen die Bohrlöcher 26DDH-JT-024 und 26DDH-JT-025, die im südöstlichen bzw. nordwestlichen Teil des Trends gebohrt wurden. 26DDH-JT-025 war ein 130 m entferntes Erweiterungsbohrloch zu 26DDH-JT-023 (veröffentlicht am 29. September 2026, das 35,25 m mit 3,41 g/t Au ergab) und bestätigte die Fortsetzung einer breiten, hochgradigen Erzgangzone. Das Bohrloch ergab zwei breite mineralisierte Intervalle:

43,0 m mit 2,42 g/t Au ab 191,0 m, einschließlich: 4,0 m mit 17,11 g/t Au

25,6 m mit 1,96 g/t Au ab 132,0 m, einschließlich: 1,49 m mit 17,51 g/t Au



JT-024 ergab mehrere schmalere Intervalle, einschließlich 3,0 m mit 1,28 g/t Au ab 115,2 m, 3,0 m mit 1,61 g/t Au ab 203,0 m und 10,99 m mit 0,75 g/t Au ab 229,5 m. Die Ergebnisse zeigen strukturell kontrollierte, sich wiederholende Quarzgangsysteme, die in der Tiefe und entlang des Streichens beständig und offen sind.

Abbildung 2: SSW-NNO-Querschnitt (A-A' in Abbildung 1) durch das nordwestliche Gebiet von Jons Trend mit Darstellung des Verlaufs von 26DDH-JT-025 und seiner Abschnitte von 43,0 m mit 2,42 g/t Au und 25,6 m mit 1,96 g/t Au

Verbindung von Jons Trend und Big Berg:

26DDH-GH-001 erprobte eine mineralisierte Erzgangzone parallel zu und etwa 500 m östlich von Jons Trend. Vier Bohrlöcher, 26DDH-GH-002 bis -005, erprobten den zentralen Korridor zwischen Jons Trend und Big Berg. Alle Bohrlöcher durchteuften mehrere mineralisierte Erzgangzonen. Festgesteinsergebnisse umfassen:

9,23 m mit 0,80 g/t Au ab 53,2 m in 26DDH-GH-001

17,15 m mit 0,65 g/t Au ab 79,65 m in 26DDH-GH-002

4,5 m mit 1,85 g/t Au ab 157,0 m in 26DDH-GH-003

13,7 m mit 1,01 g/t Au ab 75,8 m in 26DDH-GH-004

12,5 m mit 1,62 g/t Au ab 75,0 m in 26DDH-GH-005, einschließlich: 2,0 m mit 3,22 g/t Au ab 75,0 m 1,1 m mit 4,36 g/t Au ab 86,4 m



Oberflächennahe Saprolithergebnisse umfassen 14,0 m mit 1,09 g/t Au in 26DDH-GH-002, 20,1 m mit 1,19 g/t Au in GH-004 und 9,5 m mit 0,80 g/t Au in 26DDH-GH-005. Ähnlich wie die Mineralisierung bei Jons Trend und Big Berg zeigen diese Bohrlöcher eine Mineralisierung, die in mäßig nach Südwesten einfallenden Quarzgangsystemen enthalten ist, die mit pervasiver Siliziumdioxid-, Serizit- und Biotitalteration sowie Pyrit und Pyrrhotit einhergehen. Neben der Bestätigung einer neuen Erzgangzone im dazwischenliegenden Korridor verknüpfen diese Bohrergebnisse die Entdeckungen von Big Berg und Jons Trend deutlich.

Abbildung 3: SSW-NNO-Querschnitt (B-B' in Abbildung 1) mit Darstellung der wichtigsten Abschnitte in GH-002, -003, -004 und -005. Diese Ergebnisse verbinden die Entdeckungen von Jons Trend und Big Berg.

Bohrungen bei Big Berg:

Ergebnisse von 26DDH-BB-014 bis -020 ergaben mineralisierte Intervalle westlich und nordwestlich der bestehenden Bohrungen bei Big Berg. Die Höhepunkte beinhalten zwei breite Intervalle in 26DDH-BB-015 (13,0 m mit 1,64 g/t Au ab 60,0 m und 14,1 m mit 2,23 g/t Au ab 80,5 m) sowie 18,45 m mit 1,37 g/t Au ab 223,8 m in 26DDH-BB-017. Die Ergebnisse zeigen eine Mineralisierung in mehreren Bohrlöchern und in unterschiedlichen Tiefen, wodurch die bekannte mineralisierte Ausdehnung von Big Berg sowohl in Richtung Westen als auch in Richtung Nordwesten um etwa 150 m erweitert wird. Die nächste geplante Bohrphase bei Big Berg ist darauf ausgelegt, weitere Ergänzungsbohrungen zwischen Jons Trend und Big Berg durchzuführen und die südöstliche Fortsetzung der bekannten Mineralisierung zu erproben.

Abbildung 4: SSW-NNO-Querschnitt (C-C' in Abbildung 1) mit Darstellung der wichtigsten Abschnitte in BB-014 bis -020 (links) und GH-001 (rechts).

Tabelle mit Bohrergebnissen:

Tabelle 1. Gold-Analyseergebnisse. Die angegebenen Intervalle entsprechen den Bohrlochlängen.

Bohrloch-Nr. Von (m) Bis (m) Intervall (m) Au (g/t) Geschätzte wahre Mächtigkeit (m) 26DDH-JT-024 21,7 24,7 3 0,87 Saprolith und 30,7 32,2 1,5 0,52 Saprolith und 50,2 51,7 1,5 0,66 Saprolith und 83,2 84,7 1,5 0,79 1,36 und 115,2 118,2 3 1,28 2,72 und 136,2 140,7 4,5 0,59 4,23 und 172 174 2 0,53 1,97 und 192 193,5 1,5 0,97 1,48 und 203 206 3 1,61 2,46 einschließlich 205 206 1 3,27 0,82 und 229,5 240,49 10,99 0,75 7,77 einschließlich 229,5 237,72 8,22 0,85 5,81 und 246 247 1 0,62 0,57 und 251 254,27 3,27 0,52 2,5 und 256,4 257,5 1,1 1,08 0,84 26DDH-JT-025 40,68 44,57 3,89 1,32 2,98 und 61 63 2 0,56 1,64 und 87,94 89,5 1,56 0,54 1,41 und 102,2 103,93 1,73 1,41 1,5 und 106,49 108 1,51 0,67 1,31 und 112 114,75 2,75 1,03 2,38 und 132 157,6 25,6 1,96 23,2 einschließlich 137 143,3 6,3 2,16 5,71 einschließlich 148 149,49 1,49 17,51 1,35 und 167,6 169 1,4 0,59 1,07 und 191 234 43 2,42 32,94 einschließlich 205 209 4 17,11 3,06 einschließlich 217 219 2 3,79 1,53 und 241 247,63 6,63 0,55 5,08 und 267,83 269 1,17 0,62 0,9 26DDH-GH-001 46,5 48 1,5 0,71 Saprolith und 53,2 62,43 9,23 0,8 5,29 einschließlich 59,5 62,43 2,93 1,83 1,68 und 101,13 103,09 1,96 0,51 1,12 und 121 122,19 1,19 1,16 0,68 26DDH-GH-002 19 33 14 1,09 Saprolith einschließlich 20,5 28 7,5 1,65 Saprolith und 66,9 70,9 4 0,71 3,46 und 79,65 96,8 17,15 0,65 16,12 einschließlich 88 92 4 0,94 3,76 und 127 130 3 1,15 2,82 und 138 142 4 2,14 2,83 und 193 194,5 1,5 0,51 1,41 26DDH-GH-003 38,4 39,45 1,05 1,91 Saprolith und 87,8 89,5 1,7 0,6 1,67 und 157 161,5 4,5 1,85 4,23 einschließlich 157 158,5 1,5 3,69 1,41 und 177 182,1 5,1 1,09 4,79 einschließlich 178,1 180 1,9 1,87 1,65 26DDH-GH-004 6,4 26,5 20,1 1,19 Saprolith und 30,7 48 17,3 0,63 9,92 einschließlich 46,85 48 1,15 2,49 0,66 und 56,4 59,5 3,1 2,12 2,81 und 75,8 89,5 13,7 1,01 12,42 einschließlich 85 89,5 4,5 2,15 4,08 und 125 127 2 0,52 1,99 26DDH-GH-005 16 25,5 9,5 0,8 Saprolith und 29,5 31,5 2 0,59 1,64 und 41 43,54 2,54 0,55 2,08 und 46,45 51 4,55 0,74 3,73 und 75 87,5 12,5 1,62 10,24 einschließlich 75 77 2 3,22 1,64 einschließlich 79 85 6 1,27 4,91 einschließlich 86,4 87,5 1,1 4,36 0,9 und 100,4 113,9 13,5 0,62 13,29 einschließlich 105,5 108,9 3,4 1,35 3,35 und 140,2 142,2 2 0,61 1 26DDH-BB-014 50 51,73 1,73 2,06 0,99 und 68,75 75,5 6,75 0,63 5,53 einschließlich 74,18 75,5 1,32 1,65 1,08 und 83 88 5 0,55 4,33 und 97 99 2 0,52 1,81 26DDH-BB-015 0 3 3 0,51 Saprolith und 13,5 18 4,5 0,57 Saprolith und 60 73 13 1,64 8,36 einschließlich 70 73 3 4,42 1,93 und 80,5 94,6 14,1 2,23 10,8 einschließlich 80,5 83,5 3 1,56 2,3 einschließlich 88 90,6 2,6 2,29 1,99 einschließlich 91,6 94,6 3 6,68 2,3 und 104 107 3 1,25 2,46 26DDH-BB-016 58,5 62,5 4 0,52 3,94 und 69 70,5 1,5 1,28 1,48 und 108,5 109,5 1 0,99 0,98 und 135 147 12 1,1 9,83 einschließlich 135 137,5 2,5 1,97 2,05 einschließlich 144 147 3 1,41 2,46 und 151,5 154 2,5 0,58 2,35 26DDH-BB-017 36 37,5 1,5 0,56 1,45 und 54,6 56 1,4 2,49 1,35 und 118 120 2 1,2 1,64 und 140 142 2 0,72 1,53 und 169 176 7 0,78 5,73 einschließlich 169 171 2 1,82 1,64 und 192 202 10 0,82 8,19 einschließlich 192 193 1 1,48 0,82 einschließlich 201 202 1 4,46 0,82 und 223,8 242,25 18,45 1,37 15,11 einschließlich 223,8 226,8 3 2,46 2,9 einschließlich 233,5 239 5,5 2,38 3,54 und 287,8 294,15 6,35 0,85 5,5 einschließlich 287,8 290,8 3 1,59 2,6 und 301,5 310,9 9,4 1,07 7,2 einschließlich 308,9 310,9 2 2,33 1,53 26DDH-BB-018 41 43,75 2,75 0,69 2,38 und 114 115,5 1,5 1,03 1,06 26DDH-BB-019 38,8 40,95 2,15 1,02 Saprolith und 91,49 110,5 19,01 0,81 12,22 einschließlich 91,49 96 4,51 1,51 2,9 einschließlich 105 107,5 2,5 1,43 1,61 und 141,72 144,55 2,83 1,29 2,73 und 149 150,87 1,87 0,82 1,81 26DDH-BB-020 1,5 10,1 8,6 1,71 Saprolith einschließlich 1,5 5,6 4,1 3,1 Saprolith und 92,08 93,79 1,71 0,83 1,61 und 103,46 106 2,54 2,72 2,39 und 112,33 116 3,67 1,98 2,6 einschließlich 114 116 2 3,32 1,41 und 146 152 6 1,43 5,2 und 160,09 163,86 3,77 2,89 3,26 einschließlich 162,15 163,86 1,71 5,52 1,48

Tabelle 2. Aktualisierte Tabelle der Bohransatzpunkte

Bohrloch-Nr. Easting Northing Höhenlage (m) Azimut Neigung Länge (m) 26DDH-BB-014 755600 417578 117 340 -60 122,16 26DDH-BB-015 755579 417610 114 350 -55 291,04 26DDH-BB-016 755465 417481 114 5 -58 163,41 26DDH-BB-017 755539 417406 113 0 -48 333,26 26DDH-BB-018 755534 417573 112 0 -72 210 26DDH-BB-019 755529 417630 115 355 -55 177 26DDH-BB-020 755516 417608 112 335 -60 226,1 26DDH-GH-001 755712 418026 134 338 -50 195 26DDH-GH-002 755349 417659 110 35 -57 200 26DDH-GH-003 755385 417749 110 45 -48 200,8 26DDH-GH-004 755329 417688 110 5 -58 148,35 26DDH-GH-005 755326 417681 110 5 -58 156,5 26DDH-JT-024 755136 417784 126 355 -48 260,7 26DDH-JT-025 754832 418060 105 355 -63 296,6

Alle Bohrinformationen finden Sie unter diesem Link.

Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle (QAQC)

Die Bohrlöcher BB-020, GH-002, JT-024 und JT-025 wurden im Probenaufbereitungslabor in Sela Creek zerkleinert. Das Aufbereitungslabor in Sela Creek verwendet leistungsstarke Backenbrecher, um die üblichen halben Bohrkernproben so weit zu zerkleinern, dass mindestens 75 % des Probenmaterials ein 2,2-mm-Sieb passieren können. Die gleichmäßig zerkleinerte Probe wird anschließend durch einen Riffelteiler geleitet, wodurch eine Probe von ca. 300-500 g entsteht, die zur weiteren Probenaufbereitung (Pulverisierung) und anschließenden Analyse an das FiLAB in Paramaribo versandt wird; der verbleibende Ausschuss wird zur späteren Qualitätskontrolle oder für Doppeluntersuchungen trocken gelagert. Das Unternehmen fügt regelmäßig Zerkleinerungsduplikate ein, um sicherzustellen, dass die geteilte Probe repräsentativ für den gesamten Abschnitt des Bohrkerns ist. Die übrigen Proben wurden vollständig bei FiLAB Suriname, einem nach ISO 9001:2015 zertifizierten kommerziellen Labor, aufbereitet. Bei FiLAB werden die Proben zerkleinert und pulverisiert, bis 85 % des Materials ein Sieb mit einer Maschenweite von 88 µm passieren, bevor sie mittels einer 50-g-Brandprobe (50-g-Aliquot) mit Atomabsorption (AA) analysiert werden. Bei Proben, die Untersuchungswerte von über 5,0 Gramm Au pro Tonne (g/t) ergaben, wurde eine weitere Teilprobe aus der ursprünglichen Pulpe entnommen und mit einem gravimetrischen Abschluss mittels Brandprobe untersucht. Bei Proben mit grobem sichtbarem Gold oder einem Untersuchungswert von über 10,0 g/t Au wird eine Siebmetallanalyse des groben Ausschussmaterials durchgeführt. Miata Metals fügt zertifizierte Referenzstandards sowie Leerproben und Duplikate zerkleinerter Bohrkernproben in die Probensequenz ein, um die Qualität zu kontrollieren und sicherzustellen. Alle Proben haben die QAQC bestanden.

Erklärung der qualifizierten Person

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Dr. Jacob Verbaas, P.Geo., einem Direktor des Unternehmens und einer qualifizierten Person (QP) im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects geprüft und genehmigt.

Über Miata Metals Corp.

Miata Metals Corp. (TSX.V: MMET) ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das an der TSX Venture Exchange sowie an den Börsen OTCQX (OTCQX: MMETF) und Frankfurt (FWB: 8NQ) notiert ist. Das Unternehmen konzentriert sich auf den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Mineralkonzessionsgebieten. Das Unternehmen hält eine 70%ige Beteiligung am rund 215 km² großen Goldprojekt Sela Creek mit einer Option auf den Erwerb einer 100%igen Beteiligung sowie eine 70%ige wirtschaftliche Beteiligung am Goldprojekt Nassau mit einer Option auf den Erwerb einer 100%igen Beteiligung. Beide Explorationskonzessionsgebiete befinden sich im Greenstone Belt von Suriname.

Im Namen des Boards

Dr. Jacob (Jaap) Verbaas, P.Geo | CEO und Direktor

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Nikki McEachnie

Director of Investor Relations

mailto:nikki@miatametals.com

1-778-486-1500

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