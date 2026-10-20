VANCOUVER, British Columbia, 20. Oktober 2026 / IRW-Press / Miata Metals Corp. (TSXV: MMET; FWB: 8NQ; OTCQX: MMETF) ("Miata" oder das "Unternehmen") freut sich, Analyseergebnisse von 14 Diamantbohrlöchern des laufenden, 25.000 m umfassenden Bohrprogramms auf seinem Goldprojekt Sela Creek ("Sela Creek" oder das "Projekt") in Suriname bekannt zu geben.
Die Ergebnisse werden durch Bohrloch 26DDH-JT-025 hervorgehoben, das 43,0 m mit 2,42 g/t Gold ab 191,0 m durchteufte, einschließlich 4,0 m mit 17,11 g/t Gold. JT-025 durchteufte zudem ein separates, oberflächennäheres Intervall von 25,6 m mit 1,96 g/t Gold ab 132,0 m, einschließlich 1,49 m mit 17,51 g/t Gold. Analyseergebnisse von vier Bohrlöchern, die zwischen den bestehenden Entdeckungszonen gebohrt wurden, bestätigen nun die Kontinuität der Mineralisierung über 1,5 km, die sich von Jons Trend bis Big Berg erstreckt.
Höhepunkte:
- Bohrloch 26DDH-JT-025 durchteufte:
- 43,0 m mit 2,42 g/t Au ab 191,0 m, einschließlich:
- 4,0 m mit 17,11 g/t Au ab 205,0 m
- 25,6 m mit 1,96 g/t Au ab 132,0 m, einschließlich:
- 6,3 m mit 2,16 g/t Au ab 137,0 m
- 1,49 m mit 17,51 g/t Au ab 148,0 m
- 43,0 m mit 2,42 g/t Au ab 191,0 m, einschließlich:
- Bohrloch 26DDH-BB-015 durchteufte:
- 13,0 m mit 1,64 g/t Au ab 60,0 m, einschließlich:
- 3,0 m mit 4,42 g/t Au ab 70,0 m
- 14,1 m mit 2,23 g/t Au ab 80,5 m, einschließlich:
- 3,0 m mit 6,68 g/t Au ab 91,6 m
- 13,0 m mit 1,64 g/t Au ab 60,0 m, einschließlich:
- Bohrungen zwischen Jons Trend und Big Berg durchteuften mehrere mineralisierte Erzgangzonen im dazwischenliegenden Korridor, wobei die Höhepunkte Folgendes
umfassten:
- 12,5 m mit 1,62 g/t Au ab 75,0 m in 26DDH-GH-005, einschließlich:
- 2,0 m mit 3,22 g/t Au ab 75,0 m
- 1,1 m mit 4,36 g/t Au ab 86,4 m
- 12,5 m mit 1,62 g/t Au ab 75,0 m in 26DDH-GH-005, einschließlich:
- Jons Trend und Big Berg sind keine separaten Entdeckungen, sondern stellen einen kontinuierlichen, 1,5 km langen mineralisierten Trend mit starkem Potenzial für ein Tagebau-Goldsystem dar. Das mineralisierte System ist entlang des Streichens und in der Tiefe weiterhin offen.
"Wir freuen uns, diese hohen Goldgehalte über breite Intervalle bei Jons Trend zu bebohren. JT-025 ergab 43 m mit einem Gehalt von 2,42 g/t Au, einschließlich 4 m mit 17,11 g/t Au, und ist eine Erweiterungsbohrung in rund 130 m Entfernung von 26DDH-JT-023, das zuvor 35,25 m mit 3,41 g/t Au ergab. Eine bedeutsame Mineralisierung bei Jons Trend wurde nun auf eine Streichlänge von 1,5 km erweitert und enthält hochgradige Zonen über eine signifikante Distanz. Da die Goldmineralisierung bei Jons Trend an der Oberfläche beginnt und sich bis in eine Tiefe von mindestens 250 m erstreckt, unterstützen diese Ergebnisse die weitere Bewertung von Jons Trend als potenzielles Tagebauziel. Wir werden die hochgradigen Zonen, die in Richtung Südwesten weiterhin offen sind, weiterhin mittels Bohrungen erproben, während wir die Ausdehnung entlang des Streichens und in die Tiefe weiter untersuchen", sagte Dr. Jacob (Jaap) Verbaas, CEO von Miata Metals.
Nachweise eines 1,5 km langen, durchgängig mineralisierten Korridors:
Ergebnisse von vier Bohrlöchern, die zwischen Jons Trend und Big Berg gebohrt wurden, bestätigen, dass diese Entdeckungen zusammenhängen und Teil eines größeren mineralisierten Systems sind. Die kombinierten Zonen erstrecken sich über eine Länge von etwa 1,5 km, sind entlang des Streichens und in der Tiefe weiterhin offen und Miata wird die Bohrungen fortsetzen, um die weitere Kontinuität zu ermitteln und die Grenzen des Korridors zu definieren.
Gold in jedem der Ziele im gesamten System ist in einem mäßig nach Südwesten einfallenden, nach Südosten streichenden gefalteten metasedimentären Paket enthalten, das Scherzonen entlang von Faltenschenkeln und Faltenscharnieren mit pervasiver Siliziumdioxid-, Serizit- und Biotitalteration aufweist. Diese Zonen beherbergen wiederkehrende extensionale Quarzgangsysteme in Zusammenhang mit einer Sulfidmineralisierung, die von Pyrit und Pyrrhotit dominiert wird. Das mineralisierte System ist entlang der erprobten WNW-OSO-Achse in beiden Richtungen und in der Tiefe weiterhin offen.
Abbildung 1: Planansicht mit Darstellung der Zonen Jons Trend und Big Berg, deren Verbindung durch Bohrungen nun nachgewiesen ist, sowie mit Bohrlochansatzpunkten und -verläufen und interpretierten mineralisierten Zonen
Bohrungen im Jons Trend:
Die jüngsten Ergebnisse von Jons Trend umfassen die Bohrlöcher 26DDH-JT-024 und 26DDH-JT-025, die im südöstlichen bzw. nordwestlichen Teil des Trends gebohrt wurden. 26DDH-JT-025 war ein 130 m entferntes Erweiterungsbohrloch zu 26DDH-JT-023 (veröffentlicht am 29. September 2026, das 35,25 m mit 3,41 g/t Au ergab) und bestätigte die Fortsetzung einer breiten, hochgradigen Erzgangzone. Das Bohrloch ergab zwei breite mineralisierte Intervalle:
- 43,0 m mit 2,42 g/t Au ab 191,0 m, einschließlich:
- 4,0 m mit 17,11 g/t Au
- 25,6 m mit 1,96 g/t Au ab 132,0 m, einschließlich:
- 1,49 m mit 17,51 g/t Au
JT-024 ergab mehrere schmalere Intervalle, einschließlich 3,0 m mit 1,28 g/t Au ab 115,2 m, 3,0 m mit 1,61 g/t Au ab 203,0 m und 10,99 m mit 0,75 g/t Au ab 229,5 m. Die Ergebnisse zeigen strukturell kontrollierte, sich wiederholende Quarzgangsysteme, die in der Tiefe und entlang des Streichens beständig und offen sind.
Abbildung 2: SSW-NNO-Querschnitt (A-A' in Abbildung 1) durch das nordwestliche Gebiet von Jons Trend mit Darstellung des Verlaufs von 26DDH-JT-025 und seiner Abschnitte von 43,0 m mit 2,42 g/t Au und 25,6 m mit 1,96 g/t Au
Verbindung von Jons Trend und Big Berg:
26DDH-GH-001 erprobte eine mineralisierte Erzgangzone parallel zu und etwa 500 m östlich von Jons Trend. Vier Bohrlöcher, 26DDH-GH-002 bis -005, erprobten den zentralen Korridor zwischen Jons Trend und Big Berg. Alle Bohrlöcher durchteuften mehrere mineralisierte Erzgangzonen. Festgesteinsergebnisse umfassen:
- 9,23 m mit 0,80 g/t Au ab 53,2 m in 26DDH-GH-001
- 17,15 m mit 0,65 g/t Au ab 79,65 m in 26DDH-GH-002
- 4,5 m mit 1,85 g/t Au ab 157,0 m in 26DDH-GH-003
- 13,7 m mit 1,01 g/t Au ab 75,8 m in 26DDH-GH-004
- 12,5 m mit 1,62 g/t Au ab 75,0 m in 26DDH-GH-005, einschließlich:
- 2,0 m mit 3,22 g/t Au ab 75,0 m
- 1,1 m mit 4,36 g/t Au ab 86,4 m
Oberflächennahe Saprolithergebnisse umfassen 14,0 m mit 1,09 g/t Au in 26DDH-GH-002, 20,1 m mit 1,19 g/t Au in GH-004 und 9,5 m mit 0,80 g/t Au in 26DDH-GH-005. Ähnlich wie die Mineralisierung bei Jons Trend und Big Berg zeigen diese Bohrlöcher eine Mineralisierung, die in mäßig nach Südwesten einfallenden Quarzgangsystemen enthalten ist, die mit pervasiver Siliziumdioxid-, Serizit- und Biotitalteration sowie Pyrit und Pyrrhotit einhergehen. Neben der Bestätigung einer neuen Erzgangzone im dazwischenliegenden Korridor verknüpfen diese Bohrergebnisse die Entdeckungen von Big Berg und Jons Trend deutlich.
Abbildung 3: SSW-NNO-Querschnitt (B-B' in Abbildung 1) mit Darstellung der wichtigsten Abschnitte in GH-002, -003, -004 und -005. Diese Ergebnisse verbinden die Entdeckungen von Jons Trend und Big Berg.
Bohrungen bei Big Berg:
Ergebnisse von 26DDH-BB-014 bis -020 ergaben mineralisierte Intervalle westlich und nordwestlich der bestehenden Bohrungen bei Big Berg. Die Höhepunkte beinhalten zwei breite Intervalle in 26DDH-BB-015 (13,0 m mit 1,64 g/t Au ab 60,0 m und 14,1 m mit 2,23 g/t Au ab 80,5 m) sowie 18,45 m mit 1,37 g/t Au ab 223,8 m in 26DDH-BB-017. Die Ergebnisse zeigen eine Mineralisierung in mehreren Bohrlöchern und in unterschiedlichen Tiefen, wodurch die bekannte mineralisierte Ausdehnung von Big Berg sowohl in Richtung Westen als auch in Richtung Nordwesten um etwa 150 m erweitert wird. Die nächste geplante Bohrphase bei Big Berg ist darauf ausgelegt, weitere Ergänzungsbohrungen zwischen Jons Trend und Big Berg durchzuführen und die südöstliche Fortsetzung der bekannten Mineralisierung zu erproben.
Abbildung 4: SSW-NNO-Querschnitt (C-C' in Abbildung 1) mit Darstellung der wichtigsten Abschnitte in BB-014 bis -020 (links) und GH-001 (rechts).
Tabelle mit Bohrergebnissen:
Tabelle 1. Gold-Analyseergebnisse. Die angegebenen Intervalle entsprechen den Bohrlochlängen.
Bohrloch-Nr.
Von (m)
Bis (m)
Intervall (m)
Au (g/t)
Geschätzte wahre Mächtigkeit (m)
26DDH-JT-024
21,7
24,7
3
0,87
Saprolith
und
30,7
32,2
1,5
0,52
Saprolith
und
50,2
51,7
1,5
0,66
Saprolith
und
83,2
84,7
1,5
0,79
1,36
und
115,2
118,2
3
1,28
2,72
und
136,2
140,7
4,5
0,59
4,23
und
172
174
2
0,53
1,97
und
192
193,5
1,5
0,97
1,48
und
203
206
3
1,61
2,46
einschließlich
205
206
1
3,27
0,82
und
229,5
240,49
10,99
0,75
7,77
einschließlich
229,5
237,72
8,22
0,85
5,81
und
246
247
1
0,62
0,57
und
251
254,27
3,27
0,52
2,5
und
256,4
257,5
1,1
1,08
0,84
26DDH-JT-025
40,68
44,57
3,89
1,32
2,98
und
61
63
2
0,56
1,64
und
87,94
89,5
1,56
0,54
1,41
und
102,2
103,93
1,73
1,41
1,5
und
106,49
108
1,51
0,67
1,31
und
112
114,75
2,75
1,03
2,38
und
132
157,6
25,6
1,96
23,2
einschließlich
137
143,3
6,3
2,16
5,71
einschließlich
148
149,49
1,49
17,51
1,35
und
167,6
169
1,4
0,59
1,07
und
191
234
43
2,42
32,94
einschließlich
205
209
4
17,11
3,06
einschließlich
217
219
2
3,79
1,53
und
241
247,63
6,63
0,55
5,08
und
267,83
269
1,17
0,62
0,9
26DDH-GH-001
46,5
48
1,5
0,71
Saprolith
und
53,2
62,43
9,23
0,8
5,29
einschließlich
59,5
62,43
2,93
1,83
1,68
und
101,13
103,09
1,96
0,51
1,12
und
121
122,19
1,19
1,16
0,68
26DDH-GH-002
19
33
14
1,09
Saprolith
einschließlich
20,5
28
7,5
1,65
Saprolith
und
66,9
70,9
4
0,71
3,46
und
79,65
96,8
17,15
0,65
16,12
einschließlich
88
92
4
0,94
3,76
und
127
130
3
1,15
2,82
und
138
142
4
2,14
2,83
und
193
194,5
1,5
0,51
1,41
26DDH-GH-003
38,4
39,45
1,05
1,91
Saprolith
und
87,8
89,5
1,7
0,6
1,67
und
157
161,5
4,5
1,85
4,23
einschließlich
157
158,5
1,5
3,69
1,41
und
177
182,1
5,1
1,09
4,79
einschließlich
178,1
180
1,9
1,87
1,65
26DDH-GH-004
6,4
26,5
20,1
1,19
Saprolith
und
30,7
48
17,3
0,63
9,92
einschließlich
46,85
48
1,15
2,49
0,66
und
56,4
59,5
3,1
2,12
2,81
und
75,8
89,5
13,7
1,01
12,42
einschließlich
85
89,5
4,5
2,15
4,08
und
125
127
2
0,52
1,99
26DDH-GH-005
16
25,5
9,5
0,8
Saprolith
und
29,5
31,5
2
0,59
1,64
und
41
43,54
2,54
0,55
2,08
und
46,45
51
4,55
0,74
3,73
und
75
87,5
12,5
1,62
10,24
einschließlich
75
77
2
3,22
1,64
einschließlich
79
85
6
1,27
4,91
einschließlich
86,4
87,5
1,1
4,36
0,9
und
100,4
113,9
13,5
0,62
13,29
einschließlich
105,5
108,9
3,4
1,35
3,35
und
140,2
142,2
2
0,61
1
26DDH-BB-014
50
51,73
1,73
2,06
0,99
und
68,75
75,5
6,75
0,63
5,53
einschließlich
74,18
75,5
1,32
1,65
1,08
und
83
88
5
0,55
4,33
und
97
99
2
0,52
1,81
26DDH-BB-015
0
3
3
0,51
Saprolith
und
13,5
18
4,5
0,57
Saprolith
und
60
73
13
1,64
8,36
einschließlich
70
73
3
4,42
1,93
und
80,5
94,6
14,1
2,23
10,8
einschließlich
80,5
83,5
3
1,56
2,3
einschließlich
88
90,6
2,6
2,29
1,99
einschließlich
91,6
94,6
3
6,68
2,3
und
104
107
3
1,25
2,46
26DDH-BB-016
58,5
62,5
4
0,52
3,94
und
69
70,5
1,5
1,28
1,48
und
108,5
109,5
1
0,99
0,98
und
135
147
12
1,1
9,83
einschließlich
135
137,5
2,5
1,97
2,05
einschließlich
144
147
3
1,41
2,46
und
151,5
154
2,5
0,58
2,35
26DDH-BB-017
36
37,5
1,5
0,56
1,45
und
54,6
56
1,4
2,49
1,35
und
118
120
2
1,2
1,64
und
140
142
2
0,72
1,53
und
169
176
7
0,78
5,73
einschließlich
169
171
2
1,82
1,64
und
192
202
10
0,82
8,19
einschließlich
192
193
1
1,48
0,82
einschließlich
201
202
1
4,46
0,82
und
223,8
242,25
18,45
1,37
15,11
einschließlich
223,8
226,8
3
2,46
2,9
einschließlich
233,5
239
5,5
2,38
3,54
und
287,8
294,15
6,35
0,85
5,5
einschließlich
287,8
290,8
3
1,59
2,6
und
301,5
310,9
9,4
1,07
7,2
einschließlich
308,9
310,9
2
2,33
1,53
26DDH-BB-018
41
43,75
2,75
0,69
2,38
und
114
115,5
1,5
1,03
1,06
26DDH-BB-019
38,8
40,95
2,15
1,02
Saprolith
und
91,49
110,5
19,01
0,81
12,22
einschließlich
91,49
96
4,51
1,51
2,9
einschließlich
105
107,5
2,5
1,43
1,61
und
141,72
144,55
2,83
1,29
2,73
und
149
150,87
1,87
0,82
1,81
26DDH-BB-020
1,5
10,1
8,6
1,71
Saprolith
einschließlich
1,5
5,6
4,1
3,1
Saprolith
und
92,08
93,79
1,71
0,83
1,61
und
103,46
106
2,54
2,72
2,39
und
112,33
116
3,67
1,98
2,6
einschließlich
114
116
2
3,32
1,41
und
146
152
6
1,43
5,2
und
160,09
163,86
3,77
2,89
3,26
einschließlich
162,15
163,86
1,71
5,52
1,48
Tabelle 2. Aktualisierte Tabelle der Bohransatzpunkte
Bohrloch-Nr.
Easting
Northing
Höhenlage (m)
Azimut
Neigung
Länge (m)
26DDH-BB-014
755600
417578
117
340
-60
122,16
26DDH-BB-015
755579
417610
114
350
-55
291,04
26DDH-BB-016
755465
417481
114
5
-58
163,41
26DDH-BB-017
755539
417406
113
0
-48
333,26
26DDH-BB-018
755534
417573
112
0
-72
210
26DDH-BB-019
755529
417630
115
355
-55
177
26DDH-BB-020
755516
417608
112
335
-60
226,1
26DDH-GH-001
755712
418026
134
338
-50
195
26DDH-GH-002
755349
417659
110
35
-57
200
26DDH-GH-003
755385
417749
110
45
-48
200,8
26DDH-GH-004
755329
417688
110
5
-58
148,35
26DDH-GH-005
755326
417681
110
5
-58
156,5
26DDH-JT-024
755136
417784
126
355
-48
260,7
26DDH-JT-025
754832
418060
105
355
-63
296,6
Alle Bohrinformationen finden Sie unter diesem Link.
Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle (QAQC)
Die Bohrlöcher BB-020, GH-002, JT-024 und JT-025 wurden im Probenaufbereitungslabor in Sela Creek zerkleinert. Das Aufbereitungslabor in Sela Creek verwendet leistungsstarke Backenbrecher, um die üblichen halben Bohrkernproben so weit zu zerkleinern, dass mindestens 75 % des Probenmaterials ein 2,2-mm-Sieb passieren können. Die gleichmäßig zerkleinerte Probe wird anschließend durch einen Riffelteiler geleitet, wodurch eine Probe von ca. 300-500 g entsteht, die zur weiteren Probenaufbereitung (Pulverisierung) und anschließenden Analyse an das FiLAB in Paramaribo versandt wird; der verbleibende Ausschuss wird zur späteren Qualitätskontrolle oder für Doppeluntersuchungen trocken gelagert. Das Unternehmen fügt regelmäßig Zerkleinerungsduplikate ein, um sicherzustellen, dass die geteilte Probe repräsentativ für den gesamten Abschnitt des Bohrkerns ist. Die übrigen Proben wurden vollständig bei FiLAB Suriname, einem nach ISO 9001:2015 zertifizierten kommerziellen Labor, aufbereitet. Bei FiLAB werden die Proben zerkleinert und pulverisiert, bis 85 % des Materials ein Sieb mit einer Maschenweite von 88 µm passieren, bevor sie mittels einer 50-g-Brandprobe (50-g-Aliquot) mit Atomabsorption (AA) analysiert werden. Bei Proben, die Untersuchungswerte von über 5,0 Gramm Au pro Tonne (g/t) ergaben, wurde eine weitere Teilprobe aus der ursprünglichen Pulpe entnommen und mit einem gravimetrischen Abschluss mittels Brandprobe untersucht. Bei Proben mit grobem sichtbarem Gold oder einem Untersuchungswert von über 10,0 g/t Au wird eine Siebmetallanalyse des groben Ausschussmaterials durchgeführt. Miata Metals fügt zertifizierte Referenzstandards sowie Leerproben und Duplikate zerkleinerter Bohrkernproben in die Probensequenz ein, um die Qualität zu kontrollieren und sicherzustellen. Alle Proben haben die QAQC bestanden.
Erklärung der qualifizierten Person
Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Dr. Jacob Verbaas, P.Geo., einem Direktor des Unternehmens und einer qualifizierten Person (QP) im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects geprüft und genehmigt.
Über Miata Metals Corp.
Miata Metals Corp. (TSX.V: MMET) ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das an der TSX Venture Exchange sowie an den Börsen OTCQX (OTCQX: MMETF) und Frankfurt (FWB: 8NQ) notiert ist. Das Unternehmen konzentriert sich auf den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Mineralkonzessionsgebieten. Das Unternehmen hält eine 70%ige Beteiligung am rund 215 km² großen Goldprojekt Sela Creek mit einer Option auf den Erwerb einer 100%igen Beteiligung sowie eine 70%ige wirtschaftliche Beteiligung am Goldprojekt Nassau mit einer Option auf den Erwerb einer 100%igen Beteiligung. Beide Explorationskonzessionsgebiete befinden sich im Greenstone Belt von Suriname.
Im Namen des Boards
Dr. Jacob (Jaap) Verbaas, P.Geo | CEO und Direktor
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Nikki McEachnie
Director of Investor Relations
mailto:nikki@miatametals.com
1-778-486-1500
Zukunftsgerichtete Aussagen
Bestimmte hierin enthaltene Informationen stellen "zukunftsgerichtete Informationen" gemäß den kanadischen Wertpapiergesetzen dar. Im Allgemeinen können zukunftsgerichtete Informationen anhand der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie "erwartet", "voraussichtlich", "beabsichtigt", "wird" oder Variationen solcher Wörter und Phrasen oder Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten werden, identifiziert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Meinungen und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen explizit oder implizit zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen. Obwohl das Management des Unternehmens versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen wird keine zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen, die hierin durch Verweis aufgenommen wurden, aktualisieren, es sei denn, dies ist durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben.
Die TSX.V und ihr Regulierungsorgan (in den Statuten der TSXV als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.
Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Fassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt, zusammengefasst oder redaktionell verdichtet sein. Die Erstellung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein. Obwohl der Text redaktionell geprüft wurde, können Fehler, Auslassungen, Übersetzungsungenauigkeiten oder Sinnverschiebungen nicht vollständig ausgeschlossen werden. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen. Die Haftung für Schäden aus der Nutzung dieser Übersetzung ist ausgeschlossen, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegen; maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf den relevanten Plattformen (z. B. www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au) oder auf der Website des Emittenten. Bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.
Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:
https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=86306
Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:
https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=86306&tr=1
Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:
NEWSLETTER REGISTRIERUNG:
http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA59403F1053
Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.
Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.