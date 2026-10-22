Starke Probenergebnisse: Sranan Gold - Bis zu 57,58 g/t Gold vor Bohrauftakt in Suriname!

Anzeige / Werbung

Sranan Gold trifft auf Lawatino 3 Meter mit 20,89 g/t Gold und Spitzen bis 57,58 g/t - die neuen Funde schärfen die Ziele für das erste Bohrprogramm, das für 2027 geplant ist.

Mit hochgradigen Goldfunden baut Sranan Gold (CSE: SRAN; Frankfurt: P84) das geologische Profil seines Lawatino-Projekts im südöstlichen Suriname weiter aus. Bei aktuellen Schürfgrabenarbeiten in der 101-Zone stieß das Unternehmen auf einen kontinuierlichen Abschnitt von drei Metern mit durchschnittlich 20,89 g/t Gold, während begleitende Gesteinsproben Spitzenwerte von bis zu 57,58 g/t Gold lieferten. Die neuen Befunde verdichten das Bild einer substanziellen Vererzung entlang eines rund 1,5 Kilometer langen Strukturkorridors und liefern konkrete Zielparameter für das anstehende erste Bohrprogramm.

Sranan Gold bestätigt hochgradige Goldzone im Schürfgraben 26LACH-008

Der Schwerpunkt der jüngsten Arbeiten lag auf Schürfgraben 26LACH-008, der quer über ein System nordwestlich-südöstlich streichender Scherzonen angelegt wurde. Drei aufeinanderfolgende Ein-Meter-Kanalproben durchschnitten dort Gehalte von 55,04 g/t, 3,96 g/t und 3,66 g/t Gold, was über die gesamte Drei-Meter-Strecke den Schnitt von 20,89 g/t Gold ergibt. Diese Messungen untermauern frühere Feldarbeiten vom Juli, bei denen selektive Gesteinssplitterproben bereits Spitzengehalte von 101,5 g/t Gold erreicht hatten. Zusätzliche Gesteinsproben aus dem direkten Umfeld des Grabens bestätigen diesen Trend mit Werten von 57,58 g/t, 4,62 g/t, 4,50 g/t und 4,14 g/t Gold.

Geologisch ist die Vererzung an stark verwittertes basaltisches Wirtsgestein gekoppelt, das von dichten, parallel verlaufenden Quarzader-Netzwerken durchzogen wird und historisch bereits Ziel intensiver Kleinbergbauaktivitäten war. Da es sich bei den Gesteinsproben um selektives Material handelt und die wahre Mächtigkeit des Kanalabschnitts aufgrund der komplexen Strukturgeometrie noch unbestimmt ist, dienen diese Werte primär der vektoriellen Eingrenzung des Erzkörpers.

Strukturkorridor im Guayana-Schild bereitet Bohrauftakt 2027 vor

Ausgehend von den Funden in der 101-Zone richtet Sranan Gold den Fokus auf einen rund 1,5 Kilometer langen Trend, der sich bis zur benachbarten Bodoe-Zone erstreckt. Um die räumliche Kontinuität und Orientierung der goldführenden Strukturen zu präzisieren, setzt das Explorationsteam auf ein Zusammenspiel aus detaillierter Feldkartierung, weiteren Schürfgräben und moderner Fernerkundung. Eine durch den Spezialdienstleister Auracle erstellte MUD-SAR-Strukturanalyse identifizierte auf Lawatino markante Bruchmuster, deren nordwestlich-südöstlicher Verlauf exakt mit der regional bedeutenden Central Guiana Shear Zone (CGSZ) korrespondiert. In diesem tektonischen Großkorridor liegen auch benachbarte Rohstoffprojekte wie das unmittelbar angrenzende Antino-Goldprojekt von Founders Metals sowie das Sela-Creek-Vorkommen von Miata Metals.

Mit einer Liegenschaftsfläche von 18.468 Hektar, von der laut CEO Oscar Louzada bislang erst ein kleiner Bruchteil systematisch erforscht wurde, bietet Lawatino erheblichen Raum für Neuentdeckungen. Die laufenden Arbeiten dienen dazu, die aussichtsreichsten Adersysteme zu priorisieren, um Anfang 2027 die ersten Bohrgeräte für eine gezielte Tiefenprüfung zu mobilisieren.

Keine Rohstoff-News von Goldinvest.de mehr verpassen!

Disclaimer

I. Informationsfunktion und Haftungsausschluss: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und ersetzen keine individuelle, fachkundige Anlageberatung. Es handelt sich nicht um Finanzanalysen oder Verkaufsangebote, noch liegt eine Handlungsaufforderung zum Kauf bzw. Verkauf von Wertpapieren vor. Entscheidungen, die auf Basis der veröffentlichten Informationen getroffen werden, erfolgen vollständig auf eigene Gefahr. Zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und den Lesern bzw. Nutzern entsteht kein vertragliches Verhältnis, da sich unsere Informationen ausschließlich auf das Unternehmen und nicht auf persönliche Anlageentscheidungen beziehen.

II. Risikoaufklärung: Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Trotz sorgfältiger Recherche übernimmt die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren keine Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie bezüglich Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der veröffentlichten Informationen. Bitte beachten Sie auch unsere weiteren Nutzungshinweise.

III. Interessenkonflikte: Gemäß §34b WpHG und §48f Abs. 5 BörseG (Österreich) weisen wir darauf hin, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH sowie ihre Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter Aktien der oben genannten Unternehmen halten. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen diesen Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH, und es ist möglich, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH jederzeit Aktien dieser Unternehmen kauft oder verkauft. Diese Umstände können zu Interessenkonflikten führen, da die oben genannten Unternehmen die GOLDINVEST Consulting GmbH für die Berichterstattung entlohnen.

IV. Einsatz von KI-gestützten Systemen: Bei der Erstellung von Beiträgen können KI-gestützte Systeme zur Unterstützung von Recherche, Strukturierung oder sprachlicher Optimierung eingesetzt werden. Sämtliche Inhalte werden vor Veröffentlichung redaktionell geprüft und verantwortet.

Enthaltene Werte: XD0002747XXX,CA3505901056,CA59403F1053,CA85238C1086