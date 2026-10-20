Von Mariolina Esposito, Senior Portfolio Manager bei Eurizon Die jüngsten Marktkorrekturen spiegeln vor allem die aussergewöhnlich hohen Wachstumserwartungen wider, die bereits in den Bewertungen eingepreist sind. Gleichzeitig hinterfragen Anleger zunehmend, ob die umfangreichen Investitionen im Bereich künstliche Intelligenz (KI) auf Dauer tragfähig sind und ausreichende Kapitalrenditen erzielen können. Dabei wird das langfristige strukturelle Potenzial ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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