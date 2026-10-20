Paris / London / Zürich - Europas Börsen haben am Dienstag weiter nachgegeben. Damit setzten sich die Abgaben vom Wochenbeginn fort. «Die Nervosität an den internationalen Aktienmärkten nimmt weiter zu und ausgerechnet die künstliche Intelligenz, die über Monate für steigende Kurse gesorgt hat, wird zunehmend zum Belastungsfaktor», stellte Marktanalyst Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets fest. Dabei sanken die Kurse zyklischer Werte stärker. Gegen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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