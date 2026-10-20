Noch Anfang Oktober war die Nvidia-Aktie auf ein neues Rekordhoch bei 243,37 US$ geklettert, doch seither prägen Gewinnmitnahmen das Bild. Die Abschläge belaufen sich inzwischen auf fast -11%, womit der Titel in eine technische Korrektur übergegangen ist. Sollten Anleger die aktuelle Schwächephase zum Kauf nutzen oder weiterhin an der Seitenlinie bleiben? Nvidia startet KI-Offensive in Deutschland Jensen Huang lässt sich von der jüngsten Kursschwäche ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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