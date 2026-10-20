DJ PTA-News: German Tech Holding GmbH & Co. KGaA: German Tech Holding prüft klare Trennung von bestehendem Vermögen und künftigem Life-Sciences-/BioTech-Geschäft in 2027

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

German Tech Holding GmbH & Co. KGaA: German Tech Holding prüft klare Trennung von bestehendem Vermögen und künftigem Life-Sciences-/BioTech-Geschäft in 2027

Frankfurt am Main (pta000/20.10.2026/12:51 UTC+2)

• Abspaltung des Heritage-VC-Portfolios, der TGS24 und der Forderungen gegen die SGT-Gruppe • Abgespaltene Vermögenswerte sollen in der zu formenden, eigenständigen German Startups Group gebündeltund deren Aktien den GTH-Aktionären unentgeltlich zugeteilt werden • Im Scale notierte GTH-Aktie soll erhalten bleiben, von Verwertungsaktivitäten und Streitigkeiten befreitund auf die geplante, aussichtsreiche Zirnostics-Beteiligung fokussiert werden • Entwicklung eines proprietären, disruptiven, vielfach überlegenen und bereits jahrelang klinischerprobten Präparats zur Prostatakrebs-Diagnostik durch die Zirnostics • Überwiegender Teil des derzeitigen bilanziellen Eigenkapitals je GTH-Aktie soll innerhalb der GermanStartups Group über die Zeit realisiert und wirtschaftlich an ihre Aktionäre zurückgeführt werden

Frankfurt am Main, 20. Oktober 2026 - Die German Tech Holding (GTH) beabsichtigt, zeitnah eine klare gesellschaftsrechtliche Trennung ihres bestehenden Beteiligungsvermögens und weiterer Vermögenswerte im Jahr 2027 von ihrem künftig beabsichtigten Life-Sciences-/BioTech-Geschäft mit Rechtsanwälten und Steuerberatern zu prüfen. Dazu sollen insbesondere das Heritage-VC-Portfolio, die Tochtergesellschaft TGS24 Capital Pte. Ltd. (TGS24) und die zu diesem Zeitpunkt noch nicht realisierten Forderungen gegen die SGT-Gruppe einschließlich ihrer Fonds in eine eigenständige Kommanditgesellschaft auf Aktien, die German Startups Group (GSG), ausgelagert werden:

• Die im Scale-Segment notierte GTH-Aktie soll erhalten bleiben und dann auf die geplante Beteiligung ander Zirnostics GmbH (ZNT) und deren hervorragende Entwicklungsperspektiven fokussiert werden. Die GTH beabsichtigt,bei ihr auf Grundlage ihres Seed-Investments im weiteren Verlauf die Rolle eines Lead-Investors einzunehmen undsich auch an weiteren Finanzierungsrunden der Zirnostics zu beteiligen. Zirnostics bereitet eine klinische Studiezur Zulassung ihres disruptiven, beim Tumor-zu-Hintergrund-Kontrast herkömmlichen Tracern bis zu 100-fachüberlegenen und bereits jahrelang an mehreren Hundert Patienten erfolgreich klinisch erprobten Tracers für diePSMA-PET/CT-Bildgebung bei Prostatakrebs vor. • Die Aktien der neu zu formenden GSG sollen girosammelverwahrt werden und den GTH-Aktionären nach Maßgabeeines noch festzulegenden Zuteilungsverhältnisses unentgeltlich übertragen werden.

Auf diese Weise sollen die Aktionäre künftig getrennt an der Realisierung des bestehenden Vermögens der GTH innerhalb der GSG und an den Zukunftsperspektiven der dann auf die Zirnostics fokussierten GTH partizipieren können. Mit der beabsichtigten Neuordnung will die Geschäftsführung der GTH die beiden wirtschaftlich unterschiedlichen Bereiche sauber voneinander trennen und für diese jeweils ein eigenständiges, klares und transparentes Profil und damit zusätzlichen Wert schaffen:

• Die GSG soll das derzeit in der German Startups Group VC GmbH (GSGVC) gebündelte, bestehendeHeritage-VC-Portfolio, die TGS24, die zu diesem Zeitpunkt noch nicht realisierten Forderungen gegen die SGT-Gruppeeinschließlich ihrer Fonds und weitere zu übertragende Vermögenswerte der GTH aufnehmen, diese schrittweise undwertorientiert realisieren und die Erlöse durch eine Liquidationsausschüttung wirtschaftlich an ihre Aktionäreauskehren. Das soll den überwiegenden Teil des derzeitigen bilanziellen Eigenkapitals je GTH-Aktie von geschätzt0,93 Euro umfassen. In dieser abschließenden Phase soll sie von den Listingkosten im Scale-Segment befreit und nurin deutlich verringertem Umfang mit Kosten ihrer Komplementärin für Geschäftsführung und Haftungsübernahme belastetwerden. • Die im Scale-Segment notierte GTH soll hingegen von diesen Verwertungsaktivitäten und den bestehendenStreitigkeiten mit der SGT-Gruppe entlastet und ganz auf ihre hervorragenden Life-Sciences-/BioTech-Perspektivenausgerichtet werden. Der geschätzte Net Asset Value (NAV) je GTH-Aktie einschließlich nicht bilanzierter Werte vonmehr als 1,50 Euro soll mit Ausnahme des an die GSG auszulagernden überwiegenden Teils des derzeitigen bilanziellenEigenkapitals je GTH-Aktie bei der GTH verbleiben.

Die Durchführung der Trennung steht unter dem Vorbehalt der rechtlichen und steuerlichen Prüfung, der erforderlichen gesellschaftsrechtlichen Vorbereitungen und eines entsprechenden Beschlusses der Hauptversammlung und der Komplementärin der GTH, was innerhalb von acht Monaten nach dem Bilanzstichtag des testierten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2026 stattfinden könnte.

"Wir wollen unseren Aktionären künftig zwei klar voneinander getrennte Perspektiven bieten - die Realisierung unserer bilanzierten Vermögenswerte und die Beteiligung an unseren hervorragenden Zukunftschancen im Life-Sciences- bzw. BioTech-Bereich. Damit wollen wir die Voraussetzung dafür schaffen, dass beide Bereiche unabhängig voneinander ihr jeweiliges Potenzial entfalten können. Die notierte German Tech Holding soll sich künftig auf Zirnostics konzentrieren und deren Entwicklung als langfristig orientierter Seed- und Lead-Investor begleiten. Wir sind überzeugt, dass eine solche Trennung zusätzlichen Shareholder Value schaffen würde", so Christoph Gerlinger, CEO und Gründer der GTH.

Über die German Tech Holding

Die German Tech Holding (GTH) ist eine 2012 gegründete Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in Frankfurt am Main.

In ihrer aktiven Zeit als führender deutscher Venture-Capital-Anbieter unter dem Namen German Startups Group war die GTH unter anderem mit großem Erfolg an Chrono24, Delivery Hero, Fiagon, Mister Spex, Remerge und Scalable Capital beteiligt. Bis heute hält sie Beteiligungen unter anderem an AuctionTech, SoundCloud und Thinksurance. AuctionTech ist mit ihrer SaaS-basierten White-Label-Lösung PropNow für digitale Bieter- und Angebotsverfahren im Immobilienmarkt europäischer Marktführer.

Die GTH verfolgt Opportunitäten in den Bereichen Artificial Intelligence und Life Sciences/BioTech. Cognicare AI, eine Ausgründung aus der Beteiligung der GTH am Company Builder Softmax AI, adressiert mit stark nachgefragten KI-Anwendungen den strukturell wachsenden Markt für Senioren-Pflegeeinrichtungen. Im Bereich Life Sciences prüft die GTH eine sich ihr bietende Beteiligungsopportunität an der Zirnostics GmbH und hat diesbezüglich ein Term Sheet unterschrieben. Zirnostics bereitet eine klinische Studie zur Zulassung ihres disruptiven, beim Tumor-zu-Hintergrund-Kontrast herkömmlichen Tracern bis zu 100-fach überlegenen und bereits jahrelang an mehreren Hundert Patienten erfolgreich klinisch erprobten Tracers für die PSMA-PET/CT-Bildgebung bei Prostatakrebs vor.

WKN A1MMEV

ISIN DE000A1MMEV4

Kürzel GTH

Weitere Informationen: germantechholding.com

Investor Relations Kontakt

Rosenberg Strategic Communications

Mario Groß m.gross@rosenbergsc.com

Wichtiger Hinweis

Maßgeblich für das derzeit laufende öffentliche Angebot sind ausschließlich das Informationsdokument gemäß Anhang IX der Verordnung (EU) 2017/1129 und der Aktienkaufantrag. Diese Pressemitteilung stellt weder eine Anlageberatung noch eine Anlageempfehlung dar.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsführung beruhen. Solche Aussagen unterliegen Risiken und Unwägbarkeiten, insbesondere in Bezug auf den Abschluss der Beteiligungstransaktion, den Verlauf klinischer Studien, die Erteilung arzneimittelrechtlicher Zulassungen und die Marktentwicklung. Die tatsächliche Entwicklung kann daher erheblich abweichen. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren noch eine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar.

Disclaimer

Diese Veröffentlichung ist Werbung. Sie stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in irgendeiner Jurisdiktion dar, insbesondere nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika. Eine Investitionsentscheidung darf ausschließlich auf Basis des von der Emittentin gemäß Artikel 1 Abs. 4 UAbs. 1 lit. db) der Prospektverordnung und in Übereinstimmung mit den in Anhang IX der Prospektverordnung genannten Anforderungen erstellten Informationsdokuments erfolgen, das unter http://www.germantechholding.com unter der Rubrik "Für Aktionäre" (https://germantechholding.com/index.php/fuer-aktionaere/aktie/) veröffentlicht ist und bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("Bafin") hinterlegt wurde. Die BaFin als zuständige nationale Behörde hat dieses Dokument weder geprüft noch gebilligt. Potenzielle Anleger sollten das Informationsdokument lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen.

Diese Veröffentlichung ist weder mittelbar noch unmittelbar zur Weitergabe oder Verbreitung in die Vereinigten Staaten von Amerika oder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich deren Territorien und Besitzungen eines Bundesstaates oder des Districts of Columbia) oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten von Amerika bestimmt. Die Wertpapiere sind nicht und werden nicht nach den Vorschriften des U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung nach den Vorschriften des Securities Act in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur auf Grund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Emittentin beabsichtigt nicht, das Angebot von Wertpapieren vollständig oder teilweise in den Vereinigten Staaten von Amerika zu registrieren oder ein öffentliches Angebot in den Vereinigten Staaten von Amerika durchzuführen.

Diese Veröffentlichung richtet sich außerhalb Deutschlands nur an diejenigen Personen in Mitgliedsländern des EWR und ist ausschließlich für diejenigen Personen in Mitgliedsländern des EWR bestimmt, die "qualifizierte Anleger" im Sinne des Artikels 2(e) der Prospektverordnung ("qualifizierte Anleger") sind. Außerdem wird diese Veröffentlichung im Vereinigten Königreich nur an diejenigen qualifizierten Anleger verbreitet und ist nur an diejenigen qualifizierten Anleger gerichtet, (i) die über berufliche Erfahrungen in Anlagegeschäften i. S. v. Artikel 19 (Abs. 5) der Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, (die "Verordnung") verfügen, (ii) die vermögende Gesellschaften i. S. v. Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung sind, oder (iii) die anderen Personen entsprechen, an die diese Veröffentlichung rechtmäßig übermittelt werden darf.

Diese Veröffentlichung ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in Kanada, Japan oder Australien.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsführung beruhen. Solche Aussagen unterliegen Risiken und Unwägbarkeiten, insbesondere in Bezug auf den Abschluss der Beteiligungstransaktion, den Verlauf klinischer Studien, die Erteilung arzneimittelrechtlicher Zulassungen und die Marktentwicklung. Die tatsächliche Entwicklung kann daher erheblich abweichen. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren noch eine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Maßgeblich für das öffentliche Angebot sind allein das Informationsdokument gemäß Anhang IX der Verordnung (EU) 2017/1129 sowie der Aktienkaufantrag.

(Ende)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aussender: German Tech Holding GmbH & Co. KGaA Humboldtstraße 60B 60318 Frankfurt am Main Deutschland Ansprechpartner: Investor Relations Tel.: +49 69 348690520 E-Mail: ir@germantechholding.com Website: germantechholding.com ISIN(s): DE000A1MMEV4 (Aktie) Börse(n): Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), München, Stuttgart, Tradegate BSX

[ source: https://www.pressetext.com/news/1792493460594 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

October 20, 2026 06:51 ET (10:51 GMT)