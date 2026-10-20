Deutschland zahlt 2026 deutlich mehr für Rohöl, obwohl die importierte Menge sogar leicht gesunken ist. Gleichzeitig steigt Brent am Dienstag wieder über 110 US-Dollar je Barrel und auch WTI durchbricht die psychologisch wichtige Marke von 100 US-Dollar. Die Entwicklung zeigt, wie unmittelbar geopolitische Risiken und steigende Weltmarktpreise auf Deutschlands Importrechnung durchschlagen.5,4 Milliarden Euro zusätzlich für Rohöl Von Januar ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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