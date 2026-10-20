Für den deutschen Leitindex wird die Luft immer dünner. Der DAX hat im frühen Dienstagshandel die Marke von 25.100 Punkten unterschritten. Ein Test der wichtigen Marke von 25.000 Punkten könnte nunmehr jederzeit bevorstehen. Sollte es darunter gehen, ist Obacht geboten.Zins- und KI-Sorgen haben die Aktienmärkte weiterhin fest im Griff Die Zins- und damit einhergehend die Sorgen um den KI-Boom treiben die Marktakteure in diesen Tagen um. Die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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