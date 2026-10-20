FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Porsche SE auf "Buy" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Vor den Quartalszahlen der Volkswagen-Dachgesellschaft am 10. November habe er seine Schätzungen an den revidierten Volkswagen-Ausblick sowie dessen erhebliche Auswirkungen auf die Porsche SE angepasst, schrieb Tim Rokossa in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick./gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE000PAH0038
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