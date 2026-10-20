HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat das Kursziel für Wacker Neuson vor Quartalszahlen von 30 auf 29 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Baumaschinenhersteller dürfte den Umsatz um 8,7 Prozent gesteigert und eine Ebit-Marge von 7,2 Prozent erzielt haben, schrieb Stefan Augustin in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Das neue Kursziel reflektiere vor allem die gesunkene Branchenbewertung./rob/edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 07:45 / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE000WACK012
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