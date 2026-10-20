Dubai - Mit der Übergabe von Helvetia Residences im Wert von CHF 165 Millionen erreicht die Schweizer Immobilien- und Baugruppe einen Meilenstein ihrer Expansion in den VAE. Zwei weitere Wohnbauprojekte befinden sich bereits im Bau. Die Schweizer Immobilien- und Baugruppe DHG hat ihr erstes Projekt in Dubai fertiggestellt - drei Jahre nach der Gründung ihrer lokalen Tochtergesellschaft DHG Properties. Helvetia Residences in Jumeirah Village Circle ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab