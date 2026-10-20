München - Dass die Bundesregierung KI in der Industrie gezielt voranbringen will, ist natürlich richtig und überfällig. Entscheidend ist aber, wie diese Partnerschaften aufgebaut werden. Über Rechenleistung in Deutschland zu verfügen, ist ein wichtiger Schritt. Das allein schafft aber noch keine Souveränität. Wenn Chips, Plattformen und vor allem die Software am Ende von einem einzigen aussereuropäischen Anbieter abhängen, verlagern wir die Abhängigkeit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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