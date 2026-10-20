Natera - NTRA: Dieses Diagnostik-Unternnehmen sollten Sie auf der Watchlist haben!

Kursziel 500 USD!

Besser als bildgebende Verfahren! Natera (NTRA) überwacht mit Blutproben Behandlungserfolge und Rückfallrisken! JETZT einsteigen?

Natera (NTRA) - US98138H1014

Rückblick

Im vergangenen Halbjahr bewegte sich die Natera-Aktie in einem Aufwärtstrend und konnte im Halbjahresvergleich um 96 Prozent zulegen. Nach dem Erreichen des Oktoberhochs setzte eine Konsolidierung ein, in der sich der Kurs zwischen rund 380 und 410 USD stabilisierte. Dabei notiert das Wertpapier weiterhin oberhalb des steigenden 20er-EMA und des 50er-EMA, wobei der 20er-EMA bei rund 390 USD als kurzfristige Unterstützung dient.

Natera-Aktie: Chart vom 19.10.2026, Kürzel: NTRA, Kurs: 399.42 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Das dargestellte Breakout-Setup setzt auf den Ausbruch über den Widerstand bei rund 410 USD. In diesem Fall wäre eine Fortsetzung des Aufwärtstrends mit einem Kursziel im Bereich von 450 USD und perspektivisch bis 500 USD denkbar. Voraussetzung ist, dass die Unterstützung um 380 USD hält und der Kurs den Widerstand mit überzeugendem Kaufdruck überwindet.

Mögliches bärisches Szenario

Fällt die Natera-Aktie nachhaltig unter 375 USD, wäre das Breakout-Setup zunächst gescheitert und ein Rückgang in Richtung des 50er-EMA bei rund 365 USD möglich. Sollte auch dieser gleitende Durchschnitt unterschritten werden, könnte sich die Korrektur bis in den Bereich von 340 bis 350 USD ausweiten. Trader könnten einen Stop Loss bei circa 375 USD platzieren, um sich gegen einen Bruch der eingezeichneten Unterstützung abzusichern.



Meinung

Das Biotechnologieunternehmen Natera aus Austin in Texas ist auf genetische Diagnostik und Präzisionsmedizin spezialisiert und entwickelt Tests für die Krebsfrüherkennung und Rückfallüberwachung, die pränatale Diagnostik sowie die Überwachung von Organtransplantationen. Zu den wichtigsten Produkten zählt Signatera, ein hochsensitiver Bluttest zum Nachweis minimaler Resterkrankungen (MRD), der kleinste Mengen zirkulierender Tumor-DNA erkennt und damit helfen kann, das Rückfallrisiko nach einer Krebsbehandlung einzuschätzen. Im zweiten Quartal 2026 steigerte Natera den Umsatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 37.7 Prozent auf 752.8 Millionen USD. Die Bruttomarge verbesserte sich von 63.4 auf 64.5 Prozent, der Nettoverlust sank von 100.9 auf 67.0 Millionen USD. Für das Gesamtjahr 2026 erwartet das Unternehmen inzwischen einen Umsatz zwischen 2.85 und 2.91 Milliarden USD. Treiber des Wachstums sind die zunehmende Verbreitung molekularer Diagnostik, die steigende Nachfrage nach personalisierter Krebsmedizin und die wachsende klinische Bedeutung von MRD-Tests. Natera profitiert dabei von der Möglichkeit, Behandlungserfolge und Rückfallrisiken anhand von Blutproben zu überwachen, statt ausschließlich auf bildgebende Verfahren angewiesen zu sein. Gleichzeitig bleiben hohe Forschungs- und Vertriebskosten sowie der anhaltende Nettoverlust. Entscheidend wird sein, ob das Unternehmen sein starkes Umsatzwachstum langfristig in nachhaltige Gewinne umwandeln kann. Die Charttechnik spricht allerdings bis auf Weiteres klar für die Bullen.

Quellennachweise, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 57.22 Mrd. USD

Meine Meinung zu Natera ist bullisch.

Quellennachweis: https://finviz.com/news/403738/esmo-2026-presentations-deepen-the-evidence-base-for-nateras-oncology-portfolio-and-leadership-in-ultrasensitive-mrd-technology

Autor: Thomas Canali

Veröffentlichungsdatum: 18.10.2026

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