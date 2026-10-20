Für Print-on-Demand entwickelte Bekleidung, moderne Schnitte und wettbewerbsfähige Grundpreise geben Spreadshop-Partnern mehr Möglichkeiten, ihre Marken aufzubauen

Spreadshop, die kostenlose All-in-one-Lösung für Merch-Shops mit integriertem Print-on-Demand, erweitert ihr Sortiment um die SPREAD Collection, ihre eigene Premium-Bekleidungslinie, die speziell für Spreadshop-Partner entwickelt wurde.

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SPREAD Collection: Premium-Essentials von Spreadshop für Print-on-Demand. Foto: Spreadshop

Die nahtlos auf die Print-on-Demand-Prozesse von Spreadshop abgestimmte Kollektion umfasst inzwischen 80 Essentials in Europa und 27 in Nordamerika: von Alltags-T-Shirts, schweren Hoodies sowie Oversized- und Cropped-Styles bis hin zu Tops, Hosen und Kinderbekleidung. Weitere Styles folgen.

Die Kollektion startete im vergangenen Jahr mit einer Handvoll Pilot-Styles, und die Partner nahmen sie schnell an: Der Anteil aktiver Spreadshop-Verkäufer, die Inhouse-Blanks nutzen, stieg im Vergleich zum Vorjahr um 50 %, von 20 auf 30 %.

Die SPREAD Collection bietet Partnern Premium-Bekleidung zu wettbewerbsfähigeren Preisen, als Spreadshop sie bisher über externe Blank-Anbieter erreichen konnte. Außerdem bringt sie:

Entwickelt für leuchtende, detailreiche Drucke: Stoffe und Verarbeitung sind auf die Druck- und Stickverfahren von Spreadshop abgestimmt, darunter Digitaldirektdruck (DD), Direct-to-Film (DTF) und Plotdruck.

Stoffe und Verarbeitung sind auf die Druck- und Stickverfahren von Spreadshop abgestimmt, darunter Digitaldirektdruck (DD), Direct-to-Film (DTF) und Plotdruck. Zuverlässigere Verfügbarkeit: Mehr Kontrolle über die Lieferkette senkt das Risiko, dass Bestseller ausverkauft sind.

Mehr Kontrolle über die Lieferkette senkt das Risiko, dass Bestseller ausverkauft sind. Spielraum für Marge: Wettbewerbsfähige Grundpreise geben Shopbetreibern mehr Flexibilität zwischen attraktiven Kundenpreisen und der eigenen Marge.

Hero-Produkte

Die Grundpreise umfassen das Produkt, die Produktionsabwicklung, einen Druck und die Verpackung:

Premium T-Shirt: 100 Bio-Baumwolle, schwere Qualität mit 200 g/m². 20,99 in Europa; 19,99 US-Dollar in Nordamerika.

100 Bio-Baumwolle, schwere Qualität mit 200 g/m². 20,99 in Europa; 19,99 US-Dollar in Nordamerika. Unisex Premium Oversized T-Shirt: 100 Bio-Baumwolle, schwere Qualität mit 240 g/m². 22,49 in Europa; 19,99 US-Dollar in Nordamerika.

100 Bio-Baumwolle, schwere Qualität mit 240 g/m². 22,49 in Europa; 19,99 US-Dollar in Nordamerika. Premium Hoodie: 70 Bio-Baumwolle und 30 recyceltes Polyester, schwere Qualität mit 300 g/m², innen angerautes Fleece. 31,99 in Europa; 32,99 US-Dollar in Nordamerika.

Viele Styles bestehen aus Bio-Baumwolle und sind je nach Artikel nach OEKO-TEX Standard 100 oder GOTS zertifiziert. Die Größen reichen, wo immer möglich, bis 5XL.

"Wir wollten unseren Partnern die Produkte bieten, nach denen sie heute suchen: zeitgemäße Schnitte, hochwertige Materialien und hervorragende Druckergebnisse, ohne dass sie sich zwischen Qualität und Preis entscheiden müssen", sagt Marko Staer, Head of Spreadshop. "Weil wir die Kollektion selbst entwickeln, haben wir mehr Kontrolle über das Produkt, unsere Produktion und die Verfügbarkeit. Am Ende bedeutet das ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis für unsere Partner und ihre Kunden."

Verkaufen mit Spreadshop

Creator, Marken, NGOs, Vereine und Unternehmen können einen kostenlosen Merch-Shop eröffnen und individuelle Produkte verkaufen, ohne sich um die Produktion kümmern zu müssen.

Ohne Risiko starten: keine Einrichtungsgebühren, keine Kreditkarte und keine Mindestbestellmengen. Produziert wird erst nach Bestellung, eine Vorab Investition in Lagerbestand entfällt

keine Einrichtungsgebühren, keine Kreditkarte und keine Mindestbestellmengen. Produziert wird erst nach Bestellung, eine Vorab Investition in Lagerbestand entfällt Schnelle Produktion und Versand: 80 der Bestellungen verlassen die eigenen Produktionsstätten von Spreadshop innerhalb von 2 Tagen.

80 der Bestellungen verlassen die eigenen Produktionsstätten von Spreadshop innerhalb von 2 Tagen. Keine Programmierkenntnisse nötig: In wenigen Minuten einen Onlineshop im eigenen Branding erstellen.

In wenigen Minuten einen Onlineshop im eigenen Branding erstellen. Retouren inklusive: Spreadshop übernimmt Kundenservice und Retouren für jede Bestellung.

SPREAD Collection entdecken: Nordamerika Europa

Über Spreadshop

Spreadshop ist eine kostenlose All-in-one-Lösung für Print-on-Demand-Merch-Shops, mit der Partner individuelle Produkte über ihre eigenen Onlineshops im eigenen Branding verkaufen, während Spreadshop Produktion, Versand und Kundenservice übernimmt.

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Clémence Bénet

marketing-eu@spreadshop.com