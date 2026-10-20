LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Vodafone von 115 auf 105 Pence gesenkt und die Aktien von "Equal Weight" auf "Underweight" abgestuft. Telekomwerte würden generell zwar als defensiv wahrgenommen, schrieb Maurice Patrick am Dienstag. Sie seien allerdings durchaus anfällig für technologische Risiken. Er verwies insbesondere auf Satellitentechnologie und agentische KI als aktuelle Bedrohungen für die Mittelzuflüsse im Sektor. Patrick stufte auch OTE, Proximus und Telefonica ab. Er empfahl derweil KPN und Telia. Deutsche Telekom beließ er bei gesunkenem Kursziel auf "Overweight"./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 06:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 06:26 / GMT

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