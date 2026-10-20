Vancouver, British Columbia, 20. Oktober 2026 / IRW-Press / Fortuna Mining Corp. (NYSE: FSM | TSX: FVI) - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/fortuna-mining-inc/ - freut sich, die Ergebnisse der Infill-Bohrungen bekannt zu geben, die darauf abzielten, die offene Mineralisierung in der Tiefe zu erproben und die abgeleiteten Mineralressourcen unterhalb des aktuellen Tagebauentwurfs für die gesamte Lebensdauer der Mine ("LOM") der Gold-Porphyr-Lagerstätte in der Lindero-Mine in Argentinien aufzuwerten. Die Ergebnisse bestätigen, dass sich die Goldmineralisierung deutlich unterhalb des aktuellen Reserven-Tagebauentwurfs erstreckt. Eric Chapman, Senior Vice President of Technical Services, erklärte: "Das Infill-Bohrprogramm 2026 lieferte mehrere Durchschneidungen mit Goldgehalten, die den im Blockmodell geschätzten entsprechenden Gehalten entsprachen oder diese übertrafen." Chapman fügte hinzu: "Wir integrieren die Bohrergebnisse in ein aktualisiertes Blockmodell und eine überarbeitete Tagebauplanung, deren Fertigstellung bis zum Jahresende angestrebt wird. Diese Arbeiten werden einen überarbeiteten LOM-Plan und eine aktualisierte Mineralreservenabschätzung für Lindero unterstützen, wobei sowohl die aufgewertete Goldmineralisierung als auch die bestehenden angezeigten Mineralressourcen berücksichtigt werden, die sich derzeit unterhalb des Tagebaus befinden." Chapman schloss mit den Worten: "Diese Zone bleibt in der Tiefe offen."

Highlights der Bohrungen in der Lindero-Mine

LDH-259: 0,85 g/t Au über eine Bohrlänge von 236 Metern ab der Oberfläche LDH-260: 0,98 g/t Au über eine Bohrlänge von 281 Metern ab der Oberfläche LDH-261: 1,05 g/t Au über eine Bohrlänge von 143 Metern ab der Oberfläche, einschließlich 2,35 g/t Au über eine Bohrlänge von 10 Metern ab 17 Metern 0,72 g/t Au über eine Bohrlänge von 149,6 Metern ab 149 Metern, einschließlich 2,07 g/t Au über eine Bohrlänge von 4 Metern ab 163 Metern sowie 5,52 g/t Au über eine Bohrlänge von 2 Metern ab 205 Metern sowie 3,95 g/t Au über eine Bohrlänge von 2 Metern ab 253 Metern LDH-262: 0,67 g/t Au über eine Bohrlänge von 164 Metern ab 2 Metern LDH-265: 0,60 g/t Au über eine Bohrlänge von 224 Metern ab der Oberfläche LDH-267: 0,70 g/t Au über eine Bohrlänge von 263 Metern ab der Oberfläche, einschließlich 2,79 g/t Au über eine Bohrlänge von 2 Metern ab 38 Metern LDH-271: 0,94 g/t Au über eine Bohrlänge von 134 Metern ab 144 Metern LDH-272: 0,96 g/t Au über eine Bohrlänge von 350 Metern ab der Oberfläche, einschließlich 2,20 g/t Au über eine Bohrlänge von 6 Metern ab 10 Metern sowie 2,45 g/t Au über eine Bohrlänge von 4 Metern ab 302 Metern sowie 2,22 g/t Au über eine Bohrlänge von 2 Metern ab 316 Metern LDH-273: 0,71 g/t Au über eine Bohrlänge von 203 Metern ab 156 Metern, einschließlich 2,02 g/t Au über eine Bohrlänge von 2 Metern ab 184 Metern LDH-286: 1,02 g/t Au über eine Bohrlänge von 134 Metern ab der Oberfläche, einschließlich 2,06 g/t Au über eine Bohrlänge von 13 Metern ab 0 Metern LDH-288: 0,56 g/t Au über eine Bohrlänge von 254 Metern ab der Oberfläche, einschließlich

Hinweis: Die Goldmineralisierung bei Lindero ist kreisförmig und steht in Zusammenhang mit einer Porphyr-Intrusion; daher kann für die Angabe der geschätzten tatsächlichen Mächtigkeiten kein spezifischer Azimut oder Neigungswinkel definiert werden.

Das Bohrprogramm 2026 umfasste 31 Diamantbohrlöcher ("DD") mit einer Gesamtlänge von 8.534 Metern und wurde aufgrund der Erfolge bei den ersten Bohrlöchern gegenüber dem ursprünglich geplanten Programm von 6.000 Metern erweitert. Das Programm verfolgte zwei Ziele: Erstens die Hochstufung der abgeleiteten Mineralressourcen unterhalb des aktuellen LOM-Tagebauentwurfs im südlichen Teil der Lagerstätte Lindero, wo in der Tiefe eine Mineralisierung mit höherem Goldgehalt identifiziert wurde. Zweitens sollten metallurgische Proben gewonnen werden, um die prognostizierten Ausbeuten in den Gebieten zu bestätigen, deren Abbau in den nächsten zwei Jahren geplant ist. Bei den Bohrungen zur Aufwertung wurde in mehreren Bohrlöchern erfolgreich eine höher als erwartete Goldmineralisierung durchschlagen, wie beispielsweise in LDH-259, das 0,85 g/t Au über 236 Meter ab Oberfläche durchteufte, darunter 94 Meter mit einem Durchschnittsgehalt von 0,66 g/t Au unterhalb des aktuellen Tagebauentwurfs (siehe Abbildung 1) sowie LDH-272, das 0,96 g/t Au über 350 Meter ab der Oberfläche durchteufte, einschließlich 98 Metern mit einem Durchschnittsgehalt von 0,91 g/t Au unterhalb des Tagebauentwurfs (siehe Abbildung 2). Eine aktualisierte Schätzung der Mineralressourcen und Mineralreserven wird zur Aufnahme in den konsolidierten Jahresabschluss erstellt, dessen Veröffentlichung für das erste Quartal 2027 geplant ist.

Die Goldmineralisierung in der Lagerstätte Lindero bildet einen kreisförmigen Körper mit einem Durchmesser von etwa 600 Metern und erstreckt sich vertikal mehr als 300 Meter unterhalb der aktuellen topografischen Oberfläche. Die Verteilung der Goldmineralisierung weist einen starken Zusammenhang mit der Lithologie, Stockwork-Adern und Alterationskomplexen auf. Höhere Goldgehalte von mehr als 1 g/t Au, die durch naturbelassenes, leicht aufbereitbares Gold gekennzeichnet sind, stehen häufig in Zusammenhang mit sigmoidalen Stockwerken aus Quarz, Quarz-Magnetit-Sulfid, Biotit-Magnetit-Chalkopyrit, Magnetit-Chalkopyrit sowie Quarz-Limonit-Hämatit, die eng mit einer K-Feldspat-Alteration verbunden sind. Dieser Zusammenhang tritt am häufigsten in den südlichen und östlichen Teilen der Lagerstätte auf, wo die höchsten Goldgehalte vorkommen. Dort, wo eine oder mehrere Stockwork-Arten fehlen oder die Klüftung weniger ausgeprägt ist, ist die Mineralisierung tendenziell schwächer und die Goldgehalte liegen bei etwa 0,4 g/t Au.

Abbildung 1: Querschnitt 2623075E der Lindero-Mine mit der Bohrung LDH-259

Abbildung 2: Querschnitt 7226125N der Lindero-Mine mit der Bohrung LDH-272

Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle (QA - QC)

Bei allen vom Unternehmen durchgeführten Bohrungen wurden die folgenden Verfahren und Methoden angewendet. Alle Bohrungen wurden unter der Aufsicht von Mitarbeitern des Unternehmens durchgeführt.

Alle DD-Bohrungen begannen mit Diamantbohrkronen der Größe HQ, bevor bei Durchbohren von frischem Gestein auf NQ-Bohrkronen umgestellt wurde. Der Bohrkern wurde protokolliert und für die Probenahme in Standardlängen von zwei Metern oder bis zu einer geologischen Grenze markiert. Die Proben wurden anschließend mit einer Diamantsäge in zwei gleiche Hälften geschnitten. Eine Hälfte des Bohrkerns verblieb in der ursprünglichen Kernkiste und wurde an einem sicheren Ort auf dem Kernlager des Unternehmens am Projektstandort gelagert. Die andere Hälfte wurde beprobt, katalogisiert, in versiegelte Beutel verpackt und bis zum Versand sicher am Standort gelagert.

Alle DD-Proben wurden per kommerziellem Transport zum Aufbereitungslabor von ALS Patagonia S.A. in Mendoza, Argentinien, befördert. Die von ALS Patagonia aufbereiteten Probenpulpe wurden anschließend per kommerziellem Kurierdienst zur ALS-Niederlassung in Lima, Peru, transportiert. Für alle Proben wurde im ALS-Labor in Lima eine routinemäßige Goldanalyse mittels 30-Gramm-Charge und Feuerprobe mit atomarabsorptionsspektrometrischem Abschluss sowie die ME-ICP61-Analyse (Analyse von 34 Elementen mittels Vier-Säuren-ICP-AES) durchgeführt. Proben, deren Analysewerte über 10 ppm Au lagen, wurden erneut mittels einer 30-Gramm-Charge und eines Feuerprobenverfahrens mit gravimetrischem Abschluss analysiert. Zu den Qualitätskontrollverfahren gehörte das systematische Einfügen von Leerproben, Duplikaten und Probenstandards in den Probenstrom. Darüber hinaus fügte ALS eigene Qualitätskontrollproben ein.

Qualifizierte Person

Eric Chapman, Senior Vice President, Technical Services bei Fortuna Mining Corp., ist ein bei Engineers and Geoscientists British Columbia registrierter professioneller Geowissenschaftler (Registrierungsnummer 36328). Herr Chapman hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen geprüft und genehmigt. Herr Chapman hat die offengelegten Daten, einschließlich der Probenahme-, Analyse- und Testdaten, die den hierin enthaltenen Informationen oder Meinungen zugrunde liegen, durch Überprüfung geochemischer und geologischer Datenbanken sowie durch Begutachtung von Diamantbohrkernen verifiziert. Es gab keine Einschränkungen hinsichtlich des Verifizierungsprozesses.

Über Fortuna Mining Corp.

Fortuna Mining Corp. ist ein kanadisches Edelmetallbergbauunternehmen mit drei in Betrieb befindlichen Minen in Argentinien, der Elfenbeinküste und Peru sowie dem Goldprojekt "Diamba Sud" im Senegal, das sich in der Machbarkeitsphase befindet. Unser Explorationsportfolio erstreckt sich über unsere Betriebsgebiete sowie über Guinea und Guyana. Nachhaltigkeit steht im Mittelpunkt unserer Geschäftstätigkeit und unserer Beziehungen zu den Interessengruppen. Wir fördern Gold und Silber und schaffen gleichzeitig langfristigen gemeinsamen Mehrwert durch effiziente Produktion, Umweltschutz und soziale Verantwortung. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.fortunamining.com

IM NAMEN DES VORSTANDS

Jorge A. Ganoza

CEO und Vorstandsmitglied

Fortuna Mining Corp.

Investor Relations:

Carlos Baca |info@fmcmail.com | fortunamining.com | X | LinkedIn | https://www.youtube.com/@fortunamining | Instagram | TikTok

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

mailto:info@resource-capital.ch

http://www.resource-capital.ch

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze und "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der "Safe-Harbor"-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 darstellen (zusammenfassend "zukunftsgerichtete Aussagen"). Alle hierin enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, sind zukunftsgerichtete Aussagen und unterliegen einer Vielzahl bekannter und unbekannter Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen dargestellten abweichen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem Aussagen zur Exploration in der Lindero-Mine, einschließlich der Pläne, die Bohrergebnisse bis Ende 2026 in ein aktualisiertes Blockmodell und eine aktualisierte Tagebauplanung einfließen zu lassen, die einen überarbeiteten Lebensdauerplan der Mine und eine aktualisierte Mineralreservenabschätzung für die Lindero-Mine untermauern sollen; Aussagen, wonach eine aktualisierte Mineralressourcen- und Mineralreservenabschätzung zur Aufnahme in den konsolidierten Jahresabschluss erstellt werden soll, dessen Veröffentlichung für das erste Quartal 2027 geplant ist; Aussagen, dass die bebohrte Zone in der Tiefe weiterhin offen ist; Aussagen über die Geschäftsstrategien, Pläne und Aussichten des Unternehmens; die Pläne des Unternehmens für seine Minen und Mineralgrundstücke; Veränderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und der Finanzmärkte; die Auswirkungen des Inflationsdrucks auf das Geschäft und den Betrieb des Unternehmens; die künftigen Ergebnisse von Explorationsaktivitäten; Erwartungen hinsichtlich der Metallgehaltsschätzungen und die Auswirkungen etwaiger Abweichungen gegenüber den tatsächlich festgestellten Metallgehalten; angenommene und künftige Metallpreise; die Eignung der Minen und Mineralgrundstücke des Unternehmens; sowie die künftige finanzielle oder operative Leistung des Unternehmens. Häufig, jedoch nicht immer, lassen sich diese zukunftsgerichteten Aussagen anhand der Verwendung von Begriffen wie "geschätzt", "potenziell", "offen", "zukünftig", "angenommen", "prognostiziert", "vorgeschlagen", "verwendet", "detailliert", "wurde", "Gewinn", "geplant", "widerspiegelnd", "wird", "erwartet", "geschätzt", " ", "enthaltend", "verbleibend", "zu sein" oder durch Aussagen, dass Ereignisse "könnten" oder "sollten" eintreten oder erreicht werden, sowie durch ähnliche Ausdrücke, einschließlich negativer Varianten, erkannt werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit genannten Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zu diesen Unsicherheiten und Faktoren zählen unter anderem operative Risiken im Zusammenhang mit dem Bergbau und der Mineralaufbereitung; Unsicherheiten hinsichtlich der Schätzungen von Mineralressourcen und Mineralreserven; Unsicherheiten hinsichtlich Kapital- und Betriebskosten, Produktionsplänen und wirtschaftlicher Rentabilität; Risiken hinsichtlich der Fähigkeit des Unternehmens, seine Mineralreserven zu ersetzen; Risiken im Zusammenhang mit der Umwandlung von Mineralressourcen in Mineralreserven; Risiken im Zusammenhang mit der Mineralexploration und der Projektentwicklung; Unsicherheiten hinsichtlich der Rückführung von Geldern infolge von Devisenkontrollen; Umweltbelange, einschließlich der Einholung oder Erneuerung von Umweltgenehmigungen und potenzieller Haftungsansprüche; Unsicherheiten hinsichtlich der Natur- und Klimabedingungen; Gesetze und Vorschriften zum Umweltschutz (einschließlich Anforderungen zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen und anderer Dekarbonisierungsanforderungen sowie der Unsicherheit hinsichtlich der Auslegung des Sammelgesetzes C-59 und der damit verbundenen Änderungen des Wettbewerbsgesetzes (Kanada)); Risiken im Zusammenhang mit politischer Instabilität und Änderungen der Vorschriften, die die Geschäftstätigkeit des Unternehmens regeln; Änderungen der nationalen und lokalen Gesetzgebung, der Besteuerung, der Kontrollen, der Vorschriften sowie politische oder wirtschaftliche Entwicklungen in Ländern, in denen das Unternehmen geschäftlich tätig ist oder tätig werden könnte; Risiken im Zusammenhang mit Krieg, Feindseligkeiten oder anderen Konflikten, wie beispielsweise dem Konflikt zwischen der Ukraine und Russland, dem Konflikt zwischen Israel und der Hamas sowie den Konflikten zwischen dem Iran und Israel bzw. den Vereinigten Staaten, und deren möglichen Auswirkungen auf die globale Wirtschaftstätigkeit; Risiken im Zusammenhang mit der Beendigung der Bergbaukonzessionen des Unternehmens unter bestimmten Umständen; Aufbau und Pflege von Beziehungen zu lokalen Gemeinden und Interessengruppen; Risiken im Zusammenhang mit dem Verlust der Kontrolle über die öffentliche Wahrnehmung infolge von sozialen Medien und anderen webbasierten Anwendungen; potenzieller Widerstand gegen die Explorations-, Erschließungs- - und Betriebsaktivitäten des Unternehmens; Risiken im Zusammenhang mit der Fähigkeit des Unternehmens, eine angemessene Finanzierung für geplante Explorations- und Erschließungsaktivitäten zu erhalten; Fragen des Eigentumsrechts; Risiken im Zusammenhang mit der Fähigkeit, das Eigentumsrecht an den Mineralgrundstücken des Unternehmens zu behalten oder zu erweitern; Risiken im Zusammenhang mit der Integration von durch das Unternehmen erworbenen Unternehmen und Vermögenswerten; Wertminderungen; Risiken im Zusammenhang mit Gesetzen zum Klimawandel; Abhängigkeit von Schlüsselpersonal; Angemessenheit des Versicherungsschutzes; Risiken für die Betriebssicherheit und -sicherheit; laufende und potenzielle Gerichtsverfahren; Unsicherheiten im Zusammenhang mit den allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen; Risiken im Zusammenhang mit einer globalen Pandemie, die sich auf die Geschäftstätigkeit, den Betrieb, die Finanzlage und den Aktienkurs des Unternehmens auswirken könnten; Wettbewerb; Schwankungen der Metallpreise; Risiken im Zusammenhang mit dem Abschluss von Rohstoff-Termin- und Optionskontrakten für die Produktion von Basismetallen; Schwankungen der Wechselkurse und Zinssätze; Steuerprüfungen und Nachveranlagungen; Risiken im Zusammenhang mit Absicherungsgeschäften; Unsicherheiten hinsichtlich der Kosten für die Konzentrataufbereitung und der Transportkosten; die Angemessenheit der vom Unternehmen für die Renaturierung von Flächen bereitgestellten Mittel; Risiken im Zusammenhang mit der Abhängigkeit von IT-Systemen, die Störungen, Beschädigungen, Ausfällen sowie Risiken bei der Implementierung und Integration unterliegen; Probleme im Bereich der Arbeitsbeziehungen; sowie jene Faktoren, die unter "Risikofaktoren" im Jahresinformationsformular des Unternehmens erörtert werden. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass tatsächliche Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen.

Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den Annahmen, Überzeugungen, Erwartungen und Meinungen der Unternehmensleitung, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Richtigkeit der aktuellen Schätzungen der Mineralressourcen und Mineralreserven des Unternehmens; die Annahme, dass die Aktivitäten des Unternehmens im Einklang mit den öffentlichen Erklärungen und den erklärten Zielen des Unternehmens durchgeführt werden; dass es zu keinen wesentlichen nachteiligen Veränderungen kommen wird, die das Unternehmen, seine Liegenschaften oder seine Produktionsschätzungen beeinträchtigen (wobei diese von der Genauigkeit der prognostizierten Erzgehalte, Abbauraten, Zeitpläne für die Gewinnung sowie Schätzungen der Gewinnungsraten ausgehen und durch außerplanmäßige Wartungsarbeiten, die Verfügbarkeit von Arbeitskräften und Auftragnehmern sowie andere betriebliche oder technische Schwierigkeiten beeinflusst werden können); die Dauer und die Auswirkungen der globalen und lokalen Inflation; die Dauer und die Auswirkungen geopolitischer Unsicherheiten auf die Produktion, die Belegschaft, das Geschäft, den Betrieb und die Finanzlage des Unternehmens; die erwarteten Entwicklungen bei den Mineralienpreisen, der Inflation und den Wechselkursen; dass alle erforderlichen Genehmigungen und Zulassungen für die Geschäftstätigkeit und den Betrieb des Unternehmens zu akzeptablen Bedingungen eingeholt werden, einschließlich für den Bau einer Mine im Rahmen des Diamba-Sud-Projekts, für die Erweiterung der Aufbereitungsanlage und für den Einsatz des Untertageabbaus in der Séguéla-Mine; dass es zu keinen wesentlichen Störungen kommt, die den Betrieb des Unternehmens beeinträchtigen, sowie weitere hierin dargelegte Annahmen. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten zum Zeitpunkt dieser Mitteilung, und das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese zukunftsgerichteten Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in diesen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich Anleger nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.

Warnhinweis für US-amerikanische Anleger bezüglich Mineralressourcen und -reserven

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Angaben zu den Liegenschaften des Unternehmens wurden in Übereinstimmung mit dem National Instrument 43-101, Standards of Disclosure for Mineral Projects ("NI 43-101"), und den Definitionsstandards des Canadian Institute of Mining, Metallurgy, and Petroleum für Mineralressourcen und Mineralreserven erstellt. Kanadische Standards, einschließlich NI 43-101, weichen von den Anforderungen der Securities and Exchange Commission ab, und die hierin enthaltenen Informationen sind möglicherweise nicht mit ähnlichen Informationen vergleichbar, die von US-Unternehmen veröffentlicht werden.

Anhang 1: Details zu den Bohrlöchern und Untersuchungsergebnisse der Lindero-Mine

Bohrloch-ID Ostkoordinate (POSGAR94_2) Nordkoordinate (POSGAR94_2) Höhe (m) EOH1,2 Tiefe (m) UTM Azimut Neigung Tiefe 2 ab (m) Tiefe 2 Bis (m) Bohrung2 Breite (m) Au (ppm) LDH-258 2623035 7.226.080 3.748 269 98,51 -68,98 0 186 186 0,60 194 252 58 0,53 Einschließlich 198 202 4 2,37 LDH-259 2623080 7226050 3747 281 180 -90,0 0,0 236 236 0,85 LDH-260 2623025 7226090 3748 281 270 -75,0 0,0 281 281 0,98 LDH-261 2623029 7226090 3748 298,6 90 -76,0 0,0 143 143 1,05 Einschließlich 17,0 27 10 2,35 149,0 298,6 149,6 0,72 Einschließlich 163,0 167 4 2,07 Einschließlich 205,0 207 2 5,52 Einschließlich 253,0 255 2 3,95 LDH-262 2623236 7226050 3748 230 0 -90,0 2,0 166 164 0,67 178,0 192 14 0,59 208,0 230 22 0,32 LDH-263 2623101 7226145 3804 341 180 -77,0 0,0 102 102 0,62 134,0 288 154 0,60 Einschließlich 172,0 174 2 4,68 Einschließlich 194,0 196 2 2,46 Einschließlich 204,0 208 4 2,69 292,0 334 42 0,33 LDH-264 2622973 7226050 3787 299 270 -80,0 0,0 130 130 0,47 134,0 168 34 0,37 202,0 210 8 0,29 246,0 278 32 0,28 286,0 299 13 0,24 LDH-265 2623105 7226137 3804 362 270 -78,0 0,0 224 224 0,60 262,0 272 10 0,31 336,0 344 8 0,26 LDH-266 2623147 7226116 3796 302 270 -90,0 22,0 152 130 0,68 Einschließlich 104,0 108 4 4,40 182,0 242 60 0,36 244,0 267 23 0,38 269,0 281 12 0,34 287,0 302 15 0,44 LDH-267 2622943 7226100 3793 263 270 -80,0 0,0 263 263 0,70 Einschließlich 38,0 40 2 2,79 LDH-268 2622943 7226175 3800 251 0 -90,0 92,0 106 14 0,28 116,0 134 18 0,32 136,0 250 114 0,43 LDH-269 2622923 7226148 3798 380 90 -80,0 76,0 116 40 0,29 118,0 156 38 0,35 160,0 342 182 0,49 344,0 368 24 0,27 LDH-270 2622897 7226111 3798 302 90 -80,0 0,0 106 106 0,47 108,0 152 44 0,31 154,0 204 50 0,33 210,0 232 22 0,31 244,0 294 50 0,45 LDH-271 2622980 7226200 3803 407 0 -90,0 0,0 54 54 0,44 108,0 142 34 0,40 144,0 278 134 0,94 284,0 356 72 0,75 LDH-272 2622912 7226124 3798 350 91,87 -74,29 0,0 350 350 0,96 Einschließlich 10,0 16 6 2,20 und 302,0 306 4 2,45 und 316,0 318 2 2,22 LDH-273 2622942 7226224 3795 359 283,82 -88,98 28,0 38 10 0,26 156,0 359 203 0,71 Einschließlich 184,0 186 2 2,02 LDH-274 2622936 7226177 3799 380 351,05 -89,2 104,0 114 10 0,38 122,0 248 126 0,40 252,0 270 18 0,33 278,0 290 12 0,42 318,0 368 50 0,44 Einschließlich 320,0 322 2 1,63 LDH-275 2623384 7226150 3796 257 270,73 -73,16 0,0 9 9 0,93 Einschließlich 5,0 7 2 2,31 17,0 203 186 0,53 205,0 217 12 0,50 223,0 257 34 0,75 LDH-276 2623340 7226235 3787 296 187,55 -79,03 0,0 19 19 0,30 21,0 77 56 0,33 83,0 117 34 0,29 119,0 253 134 0,46 263,0 296 33 0,69 LDH-277 2623259 7.226.184 3788 320 132,03 -88,9 0,0 30 30 0,36 40,0 150 110 0,74 Einschließlich 98,0 102 4 2,82 158,0 186 28 0,32 196,0 240 44 0,47 Einschließlich 208,0 210 2 1,28 298,0 320 22 0,30 LDH-278 2623280 7226222 3788 324 86,64 -79,73 0,0 53 53 0,55 168,0 194 26 0,29 196,0 234 38 0,43 242,0 264 22 0,31 304,0 324 20 0,28 LDH-279 2623300 7226221 3788 299 181,03 -77,19 0,0 22 22 0,35 44,0 56 12 0,22 62,0 80 18 0,28 86,0 112 26 0,32 124,0 208 84 0,42 210,0 238 28 0,43 Einschließlich 236,0 238 2 2,03 244,0 260 16 0,33 272,0 299 27 0,54 LDH-280 2623360 7.226.250 3787 113 247,99 -89,79 0,0 76 76 0,34 82,0 113 31 0,28 LDH-281 2623377 7226202 3790 164 270 -70,0 0,0 77 77 0,38 83,0 134 51 0,41 LDH-282 2623234 7226049 3756 299 0 -90,0 0,0 170 170 0,60 178,0 226 48 0,41 228,0 292 64 0,72 Einschließlich 236,0 240 4 2,26 LDH-283 2622921 7226198 3796 290 270 -72,0 43,0 51 8 0,26 55,0 65 10 0,42 71,0 194 123 0,60 Einschließlich 156 194 38 0,30 206,0 230 24 0,61 LDH-284 2622889 7226350 3843 179 90 -70,0 0,0 179 179 0,67 LDH-285 2622990 7226400 3799 140 0 -90,0 0,0 139 139 0,58 LDH-286 2623049 7226389 3780 134 0 -90,0 0,0 134 134 1,02 Einschließlich 0,0 13 13 2,06 LDH-287 2623161 7226378 3772 110 276,95 -73,19 10,0 24 14 0,34 30,0 110 80 0,60 Einschließlich 52,0 54 2 4,68 LDH-288 2623160 7226378 3772 254 317,52 -89,52 0,0 254 254 0,56

Anmerkungen:

1. EOH: Bohrlochende

2. Tiefen und Mächtigkeiten werden auf die nächste signifikante Dezimalstelle gerundet angegeben

3. Die Goldmineralisierung bei Lindero ist kreisförmig und steht in Zusammenhang mit einer Porphyr-Intrusion; daher kann für die Angabe der geschätzten tatsächlichen Mächtigkeiten kein spezifischer Azimut oder Neigungswinkel definiert werden

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